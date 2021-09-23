RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

YouTube тестує завантаження відео на ПК для передплатників Premium

Автор: Валерія Поліщук

Відеохостинг YouTube тестує можливість скачування відео для перегляду без підключення до Інтернету. Взяти участь в бета-тестуванні можуть Передплатники Premium.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відеохостингу.

Повноцінно завантажити відео на ПК як і раніше буде неможливо. Йдеться про кешовану версію відео для перегляду без підключення до мережі.

Серед підтримуваних браузерів: Chrome, Edge або Opera. Самі завантаження будуть доступні, якщо пристрій хоча б раз було підключено до Інтернету за останній місяць.

YouTube протестує нову функцію з 22 вересня по 19 жовтня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube