YouTube-проєкт від "КВС-УКРАЇНА" з місією відродити традиції українського народу

KWS - один зі світових лідерів у сфері селекції і виробництва насіння. В рамках маркетингової стратегії розвитку ринку насіння гібридного озимого жита команда "КВС-УКРАЇНА" представила новий YouTube-проєкт "Житня країна".

Це серія відеороликів з відомими українськими аграріями, підприємцями, медійними особистостями, експертами в аграрному секторі, в яких вони готують різноманітні страви з житнього борошна, обговорюють їх користь, а також секрети вирощування і переробки гібридного озимого жита. Ведучий проєкту - дослідник української кухні і кулінарний експерт Євген Клопотенко.

"Гібридне жито селекції KWS - продукт, здатний оздоровити цілу націю. Саме тому я розробив унікальні рецепти з житнього борошна, а разом з українськими аграріями і пекарями ми створимо кулінарні шедеври. Швидко, смачно і неймовірно корисно!", - каже Клопотенко про проєкт "Житня країна ".

Проєкт "Житня Країна" має на меті - відродити традицію приготування житнього хліба і страв з житнього борошна. У скандинавських країнах споживання житнього хліба знаходиться на високому рівні. Свого часу це дозволило оздоровити націю і знизити захворюваність на цукровий діабет. А все через те, що в житі багато корисних речовин: треонін, лейцин, триптофан, метіонін і інші, які роблять позитивний вплив на настрій і працездатність, сприяють відновленню м'язів, підтримують функціонування серцево-судинної системи і знижують ризик виникнення цукрового діабету.

Експерти стверджують, що в семи скибках житнього хліба міститься добова норма клітковини, яка задовольняє потребу організму у вітамінах групи В.

Проєкт "Житня Країна" також звертає увагу пекарів і мірошників на цінність житнього борошна і його використання в кулінарії. У кожній з десяти серій експерти міркують про користь продуктів з житнього борошна для здоров'я, обговорюють історичні факти, радять, як впровадити житній хліб в дієтичне харчування і демонструють покрокові рецепти приготування смачних і корисних страв.

На проєкті готували український борщ в хлібному горщику, житній квас, бургер з котлетою із баранини на житній булочці, житній хліб на заквасці, млинці з житнього тіста з буряком і сиром та багато іншого.

Гібридне жито селекції KWS - головний герой проєкту "Житня Країна". Сьогодні воно переживає справжнє відродження. На відміну від сортового, гібридне жито селекції KWS - це високотехнологічна і високоврожайна культура, яка об'єднує в собі всі переваги жита як виду, а завдяки ефекту гетерозису - пластичність, адаптивність і стійкість до абіотичних факторів та стресових умов. Тому ще одна місія проєкту - збільшити обсяги виробництва озимого гібридного жита на території України.

"У 2003-2004 роках в Україні вирощувалося понад 800 тисяч гектарів жита, а сьогодні ця цифра складає всього 150 тисяч. З виходом на ринок озимого гібридного жита селекції KWS з підвищеною врожайністю, в України є всі шанси знову стати всесвітньою житницею", - стверджують учасники проєкту" Житня країна ".

Проєкт "Житня країна" викликав великий резонанс на радіо і в соцмережах. На Facebook і в YouTube проєкт охопив понад 3 млн користувачів, в Instagram - понад 60 тисяч. Майже 800 тисяч переглядів відео на YouTube говорить про високу зацікавленість аудиторії до теми споживання житнього хліба. Проєкт підтримали блогери і медійні особистості, які самі із задоволенням готували страви з житнього борошна.

Дивіться випуски проєкту на YouTube-каналі KWS UKRAINE і готуйте смачні та корисні страви!