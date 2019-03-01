YouTube відключає коментарі під роликами з дітьми

Онлайн-відеохостинг посилить боротьбу з педофілією в інтернеті

Администрация онлайн-видеохостинга YouTube заявила об отключении возможности комментирования видеороликов с участием детей в рамках борьбы с педофилией. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Согласно распространенным данным, за последнюю неделю руководство компании удалило комментарии под "десятками миллионов" подобных видео.

"В ближайшие несколько месяцев действие защитных мер будет лишь усиливаться, и под ограничение попадут видеоролики, на которых запечатлены дети младше 13 лет, а также несовершеннолетние, потенциально рискующие подвергнуться "преступному поведению",- говорится в сообщении.

При этом авторы некоторых YouTube-каналов смогут сохранить возможность комментирования пользователями своих видеороликов при условии тщательного контроля подобных публикаций.

Ранее РБК-Украина писало, что компании YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft заявили об объединении усилий для борьбы с терроризмом.

Напомним, американская корпорация Microsoft получит одобрение Европейского союза по покупке социальной сети LinkedIn.