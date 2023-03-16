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Йоханнес Бе выиграл последний спринт сезона в биатлоне

Фото: Йоханнес Бе выиграл 15 индивидуальных гонок в сезоне (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Пятнадцатым триумфом норвежского биатлониста Йоганнеса Бе в сезоне 2022/23 Кубка мира завершилась стартовая гонка этапа в норвежском Хольменколлене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Звездный скандинав выиграл первый старт в пригороде Осло. Он финишировал первым в 10-километровом спринте со временем 25:13,0 минут.

Бе-младший триумфовал, несмотря на один промах. Досрочный победитель сезона промахнулся в стойке. Компанию норвежцу на подиуме составили швед Понсилуома и немец Долль. Оба были точными на двух огневых рубежах, но отстали почти на полминуты.

Лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал. Как и Бе-младший, он промахнулся во время стрельбы стоя. Однако на трассе украинский биатлонист проиграл титулованному норвежскому биатлонисту более двух минут.

Другие украинцы вообще стреляли на похожем уровне, но ходом отстали еще значительнее. Худшим стал Денис Насыко. С всего одним промахом он отстал от победителя на три с четвертью минуты и финишировал в девятом десятке.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Мартин Понсилуома (+23,9)
  3. Бенедикт Долль (+28,9)

...

44. Богдан Цымбал (+2:19,4)

51. Артем Прима (+2:28,7)

58. Антон Дудченко (+2:40,1)

71. Артем Тищенко (+2:58,9)

81. Денис Насыко (+3:15,5)

К слову, норвежка Экхофф объявила о завершении выступлений в профессиональном биатлоне.

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