Йод, учения и не только. Кузин рассказал о подготовке на случай катастрофы на ЗАЭС
Украина готовится к возможной катастрофе при теракте России на Запорожской атомной электростанции. Сейчас пополняются и обновляются запасы йодида калия, проходят ситуационные учения и идет работа над национальным протоколом лечения острой лучевой болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.
"Что касается общих рекомендаций, которые есть, то мы на протяжении прошлого, текущего года и сейчас фокусируемся на замене определенных партий калия йодида. Потому что мы понимаем, что первые партии заехали еще в прошлом году с ограниченным сроком годности", - сказал Кузин.
По его словам, в большинстве областей были проведены ситуационные учения, чтобы протестировать нашу систему оказания скорой медицинской помощи, медицины катастроф и системы, отвечающей за радиационный мониторинг.
Также Украина получила от партнеров большое количество международных протоколов, позволяющих применять современные методы лечения острой лучевой болезни.
"У Украины свой протокол, но это протокол с 2006 года, поэтому сейчас сформирована рабочая группа, которая финализирует и обновит национальный протокол лечения острой лучевой болезни", - рассказал Кузин.
Угроза теракта на Запорожской АЭС
Ранее эксперты МАГАТЭ заявили об обнаружении противопехотных мин на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентству известно о предварительном размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри.
Перед этим начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, разместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российские оккупанты могут устроить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. В Генштабе ВСУ проинформировали, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов.
Также отметим, что 24 июля оккупанты перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки".
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