RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Еда, которую никогда не смогут попробовать на Земле: на МКС появится меню от звезды Мишлен

Астронавты МКС получат меню от шеф-повара со звездой Мишлен (фото: esa.int)
Автор: Анна Шиканова

В 2026 году космонавты на МКС впервые смогут попробовать настоящую высокую кухню. И не просто изысканные блюда - а блюда, созданные шеф-поваром с наибольшим количеством звезд Мишлен в мире. Ирония в том, что на Земле их попробовать не получится.

Что известно о невероятном космическом меню для МКС и когда оно появится, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFL Science.

Кто и что готовит

Французский шеф-повар Анн-Софи Пик - первая женщина в мире, которая имеет 10 звезд Мишлен. Именно она разрабатывает новое меню для Международной космической станции.

Ее блюда возьмет на орбиту европейская астронавтка Софи Аденот. Это не обычная еда для поддержания энергии, а отдельная гастрономическая миссия - с глубоким смыслом. Как говорят сами участницы проекта:

"Культура, политика, наука, искусство - все это связано с едой. И космос не исключение"

Что будет в космическом меню

Закуски:

  • Крем с фуа-грой на поджаренном бриоши с засахаренным лимоном
  • Биск из лобстера с крабом и тмином
  • Велюте из пастернака с карри и копченой пикшей
  • Луковый суп с розовым перцем и крутонами и луковым супом

Основные блюда:

  • Тушеная говядина с черным чесноком и копченой ванилью
  • Птица с перцем воатсиперифери, бобами тонкая и полентой с сыром комте

Десерты:

  • Рисовый пудинг с кокосом и копченой ванилью
  • Шоколадный крем с фундуком и кофе

Как это вообще возможно

  • Еда в космосе имеет жесткие требования:
  • без крошек
  • с длительным сроком хранения
  • максимально легкая
  • стерильная

Для этого меню Анн-Софи Пик работает с кейтеринговой компанией Servair, которая специализируется на еде для авиации. Разрабатывают новый способ - стерилизация в мягких герметичных пакетах.

Шеф объясняет: "Нам нужно сохранить вкус и текстуру, не имея кухни. Это новый предел гастрономии"

Зачем это астронавтам

Это не роскошь. Это бонусная еда, которая занимает до 10% рациона. Ее цель - поддержать моральное состояние экипажа, создать атмосферу единения и поделиться культурой.

Французские астронавты уже раньше брали с собой блюда от шеф-поваров со звездами Мишлен. Теперь - новый уровень.

"Совместная трапеза - это способ сказать: вот частичка моего дома, моей культуры. И это чрезвычайно ценно в космосе", - объясняет Аденот.

Что еще едят на МКС

Да, они едят пиццу, могут испечь печенье, пьют эспрессо из специальной чашки

Фрукты и овощи - только в начале миссии

Жареного - пока нет, но тестируют

Мороженое для космоса - миф, такого не было

Первый помидор, выращенный в космосе, никто не съел - его просто потеряли

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСРестораны