Ездим на авто в дождь: главные опасности мокрых дорог

Дожди бывают разные – в том числе и такие, которые могут представлять прямую опасность автомобилю. Как отличить обычный дождь от необычного и чего вообще опасаться во время осадков в теплое время года?

Конечно, с началом дождя ни один нынешний водитель не прекращает движения и не ищет убежища под крышей, потому что у автомобиля есть все необходимое для продолжения поездки. Стеклоочистители, омыватель лобового стекла, его обдув, обогрев заднего стекла и некоторые дополнительные функции, как, к примеру, подогрев зеркал и режим быстрого "распотевания" лобового стекла – надеемся, на вашей машине все это работает штатно.

Однако и в теплое время во время дождя случаются ситуации, которых нужно остерегаться и избегать. Собственно, дождь несет водителю опасность всего-навсего по двум направлениям: он несколькими способами ограничивает видимость и нарушает сцепление шин с дорогой.

Запотело стекло

Когда на окна с улицы льется холодная вода, в теплом салоне машины часто потеют стекла, ограничивая обзор вокруг. Быстро убрать влагу с передних стекол поможет активация кондиционера. На более-менее дорогих моделях также имеется особый режим климатической установки, которая направляет на лобовое стекло максимальный поток воздуха из "микроклимата". Если ни первого, ни второго у вас нет, откройте на сантиметр-два окна противоположных дверей, и легкий сквозняк вытянет из машины лишнюю влагу. Полезный совет: на чистом стекле вода конденсируется неохотно, так что окна изнутри нужно тщательно мыть.

Обозначить себя на дороге

Чтобы сделать себя видимым для других участников движения – и чтобы они, соответственно, не въехали в вас – во время ненастья с осадками нужно включить габаритные огни и ближний свет фар. Дневные ходовые огни, которыми оборудованы все современные модели, тоже годятся на эту роль, но за городом машина должна быть отмечена огнями и в задней полусфере. Штатные задние противотуманные фонари вещь эффективная, но ими можно пользоваться только в густой туман, иначе они ослепляют водителей, едущих позади вас.

Замаскированные ямы

Большинство украинских дорог построено таким образом, что на них надолго остаются лужи. Каждая из которых может скрывать в себе рытвину или бордюр, в том числе и опасные для машины. Более того, именно в дождливую погоду случаются и техногенные аварии, масштабные провалы асфальта, в которых может нырнуть целая машина. Словом, разорванная шина и разбитый диск – еще не самый плохой результат форсирования больших луж наугад, хотя и такая "мелочь" может привести к потере управления. Рецепт для водителя несложен: ехать на умеренной скорости на отрезках, залитых водой. И ямы, кстати, не единственная для этого причина.

Что такое аквапланирование

Если на дороге держится даже небольшой слой воды, при быстром движении колеса всплывают на водяном клине, который они толкают перед собой. В результате машина полностью теряет управление – и это вообще одна из самых больших опасностей во время дождя, и наступить она может уже при 50 – 60 км/ч. Отметим, что скорость "всплытия" зависит от интенсивности дождя, модели шин и степени их износа – а значит, когда одни автомобили в потоке транспорта еще уверенно управляются, другая машина рядом может уже вылететь с дороги.

Скользкая дорога

В первые минуты дождя асфальт становится скользким, потому что вода размачивает слой загрязнений, оставленных на дороге за сухой период: это частицы резины с покрышек, крошки грунта и частицы масла, замешанные на воде. Со временем дождь вынесет эту "смазку" в кювет, но в начале дождя с маневрированием на скорости надо быть особенно осторожным.

Гидроудар по двигателю

Еще одна значительная неприятность, которую может принести купание в большой луже. Для каждой модели автомобиля есть предел глубины, по достижении которой двигатель "хлебнет" воду и получит так называемый гидроудар. После чего мотору понадобится капитальный ремонт, в наше время не всегда целесообразный из-за высокой цены. То есть перед большой лужей в незнакомом месте всегда будет дешевле поискать объезд или подождать, пока вода спадет естественным образом.

Как отличить опасный дождь

К счастью, многие из вышеупомянутых неприятностей случаются только во время интенсивных дождей. Только вот сидя за рулем комфортабельной современной машины, отличить особо опасную непогоду не всегда просто. Но основные признаки таковы:

"Дворники" машины даже на самой высокой скорости не могут справиться с очисткой стекла;

На асфальте виден слой воды, который держится постоянно на больших участках дороги;

С деревьев ветром срывают отдельные листья и целые ветки. Непосредственно к дождю это отношения не имеет, но вслед за ветвями шквал может свалить на дорогу и целое дерево.

Если коротко

Украинский климат таков, что даже легкий грибной дождик может в любой момент превратиться в ливень, и предсказать такое "продолжение" фактически невозможно. Поэтому после начала любого дождя водителю следует как минимум снизить скорость и повысить внимание – даже если ему кажется, что ситуация штатная и он полностью контролирует ее.