Езда на красный запрещена? Есть ли исключения и какой штраф придется оплатить

Проезд автомобиля на красный сигнал светофора – это достаточно серьезное нарушение правил дорожного движения, за которое могут оштрафовать на 510 или 1445 гривен в зависимости от обстоятельств и от того, спровоцировал ли водитель опасную ситуацию для окружающих.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал . Он объяснил, как могут штрафовать за проезд на красный свет и бывают ли исключения из правил.

Какой штраф придется заплатить за проезд на красный свет

По общему правилу и в большинстве случаев езда на красный сигнал светофора запрещена: этот сигнал рядом с желтым является запрещенным для движения.

За проезд на запрещенный сигнал светофора, согласно части второй статьи 122 КУоАП, предусмотрено наложение штрафа в размере тридцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн), отмечает Дмитрий Зал.

"Также важно, что штраф могут оформить как в отношении водителя, совершившего нарушение, так и в отношении владельца автомобиля, если это нарушение было зафиксировано на камеру", – объясняет собеседник.

А вот если водитель проехал на запрещенный сигнал светофора и это повлекло за собой создание аварийной обстановки (заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан), то тогда штраф для такого водителя будет составлять уже 1445 грн.

Кроме того, к такому водителю могут быть применены взыскания в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Фото: Водителей за проезд на красный свет штрафуют на 510 или 1445 грн в зависимости от обстоятельств совершенного правонарушения (t.me/UA_National_Police)

Проезд на красный свет: исключения из правил

К исключениям, разрешающим движение на запрещенный сигнал светофора, можно отнести пункт 8.11 ПДД.

"Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 этих правил, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при обеспечении безопасности дорожного движения", – говорит юрист.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожного движения утверждает, что водитель имеет право отступать от требований законодательства в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить гибель или увечье граждан.

"Зачастую этот пункт трактуют как позволяющий отступать от правил во избежание ДТП, чтобы спасти человека и так далее", – добавляет специалист.