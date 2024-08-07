Езда по автобусной полосе: во сколько обойдется штраф водителю

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Движение по полосе для общественного транспорта

Согласно украинскому законодательству, движение по полосе для общественного транспорта запрещено для всех транспортных средств, кроме маршруток, такси и велосипедов.

Исключения составляют лишь маневры поворота направо или остановки для посадки/высадки пассажиров. При этом, заезжать на полосу разрешено исключительно в местах, где разметка позволяет это сделать.

Сумма штрафа

Нарушение правил движения по полосе для общественного транспорта влечет за собой административную ответственность. Штраф за такое нарушение составляет 680 гривен.

Если же водитель нарушил другие правила дорожного движения, связанные с использованием этой полосы (например, не придерживался дорожных знаков), размер штрафа может быть уменьшен до 340 гривен.