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Ехали из Буковеля. Вблизи Тернополя перевернулся автобус с пассажирами: есть жертвы

Фото: автобус Буковель-Тернополь перевернулся на трассе Н-18 (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: Наталья Юрченко

Автобус с пассажирами, следовавший из Буковеля в Тернополь, попал в ДТП. В результате аварии есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Тернопольской области.

ДТП произошло около 22:26 19 февраля на трассе Н-18 в пределах села Старая Брикуля Тернопольского района. Автобус Neoplan перевернулся на обочину.

В момент аварии в автобусе находились 39 человек, среди которых один ребенок. В результате ДТП погибли три человека, еще трое получили ранения. Травмированных доставили в Теребовлянскую городскую больницу.

На месте аварии работали 20 спасателей, пять единиц техники ГСЧС и три единицы вспомогательной техники, предоставленной местным агропредприятием. Бойцы ГСЧС деблокировали из-под автобуса женщину.

Фото: автобус Буковель-Тернополь перевернулся на трассе Н-18 (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Напомним, недавно на трассе Киев - Чоп вблизи произошла авария, в результате чего было перекрыто движение в город Ровно.

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ДТПАварияБуковельТернопольавтобусиГСЧС