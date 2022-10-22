Ехала с дедушкой в магазин. Российский снайпер обстрелял машину, убив ребенка

"Пуля попала в ребенка и прошла насквозь", - говорится в сообщении.

Когда девочку везли в больницу Чугуева, автомобиль снова попал под обстрел.

"Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках в ближайшее село", - добавили в полиции.

По словам дедушки погибшей девочки Николая Кившара, до войны 10-летняя девочка вместе с родителями жила в Харькове. В село Новый Бурлук ребенка перевезли, считая, что там будет безопаснее.

Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.