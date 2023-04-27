Оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных (перехват)

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", - рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, который должен совершить после этого телефонного разговора.

"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпрашиваем. Дальше нет смысла держать. Вот их надо утилизировать", - говорит оккупант.

Также он подробно рассказывает, как перерезает человеку горло. И уточняет, что "у него таких случаев много, и делать это приходится ночью".

Как сообщается, мужчина на аудио - Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.