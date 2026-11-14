Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов

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Сегодня надо идти в "оборонку" . Стоит начинать свой стартап или идти на работу, на стажировку, на практики.

. Стоит начинать свой стартап или идти на работу, на стажировку, на практики. Компания разрабатывает два новых дрона , которые будут работать в паре. Один из них является ударным, а второй – разведывательным.

, которые будут работать в паре. Один из них является ударным, а второй – разведывательным. Быть зависимыми от Китая никто не хочет . Однако Украина до сих пор не имеет производства некоторых комплектующих.

. Однако Украина до сих пор не имеет производства некоторых комплектующих. Фокус на внутреннем рынке. При этом компания изучает перспективы экспорта.

О развитии стартапа

– С чего начался ваш стартап по выпуску дронов?

– Деятельность компании Lab418 началась в 2023 году. Это были именно FPV-дроны. В то время это были семидюймовые беспилотники. Почему именно они? Потому что с ними очень легкий порог входа. Все, что тебе нужно было уметь – это научиться паять, понимать какие-то основные принципы радиосвязи и как оно все работает.

Фактически раньше за несколько недель можно было научиться делать приличный FPV-дрон и передавать его военным. Правда, тогда мало кто про эти FPV-дроны знал, ведь еще не было курсов, многочисленных YouTube-видео и т. д.

Тогда это была самая простая история, но все равно нужно было поискать информацию. Идея начать делать FPV-дроны возникла именно из мысли, что надо подготовиться к службе в армии. Сначала это была идея научиться летать на дроне.

Да, хотел купить "Мавик". Впоследствии понял, что "Мавик" вроде бы слишком дорого покупать для того, чтобы оставить его себе. Лучше тогда уже передать военным сразу. Соответственно, так было принято решение сделать FPV-дрон прежде, чем научиться летать. А за первым был второй, десятый, дальше сотый и так далее.

– Как совмещали учебу с этим делом? Помогал ли университет?

– Как только стало понятно, что этим (производством дронов – ред.) будем заниматься профессионально, и что это будет перерастать в какой-то системный бизнес, возник вопрос помещений, собственно говоря, и помощи, поскольку денег было немного.

То есть все деньги были распределены на начальное обучение, комплектующие из Китая и немного запаса зарплат первым работникам. На аренду или маркетинг не оставалось ничего. Поэтому обратились в университет для предоставления помещения мастерской. С этим нам помогли в Киевском авиационном институте. Я и еще два инженера начали работу именно в стенах авиационного института. Тогда еще это был НАУ, сейчас это Киевский авиационный институт.

Кроме того, когда мы искали инвестиции, университет также включался в эту историю. То есть проводили разного рода выставки, нас приглашали на партнерские события.

Сегодня в университете также создаются инженерные лаборатории, проводятся различные мероприятия, направленные именно на инженерию. Скажем так, участие университета конкретно в нашем стартапе очень высокое. Сейчас оно может быть вообще ключевым для людей, которые только начинают что-то делать.

Lab418 работает над новыми самолетообразными дронами (фото пресс-службы компании)

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Что касается учебы… Я не скажу, что я очень классный студент, который ходил на "пары" все время… Но у нас сейчас работают студенты, которые совмещают работу с учебой, также работают в отделе разработки. Мы туда набираем студентов, которые могут совмещать работу и университет. К тому же они получают деньги, они пишут дипломные работы позже по своим проектам.

– Что бы из собственного опыта посоветовали другим студентам?

– Первое, что посоветую студентам – надо идти в "оборонку". Если не делать свой стартап, то стоит идти на работу, на стажировку, на практики. Сегодня ощущается очень большой дефицит кадров, особенно талантливых. Компании готовы учить, готовы заниматься новыми кадрами.

Мы, например, с радостью берем на стажировку, на практику людей, студентов, сотрудничаем со студентами.

– Как быстро начали задумываться о масштабировании?

– Интересно, что когда я начинал производить дроны, я ориентировался на производство около 100 дронов в месяц. Была, наверное, очень грубая ошибка делать таким образом эти расчеты, поскольку сейчас мы там изготавливаем тысячи изделий в неделю, и фактически это совсем другие объемы.

Над возможным масштабированием начинаешь задумываться тогда, когда сам не успеваешь, когда не хватает рук. Например, однажды к нам обратились ребята из 3-й штурмовой за помощью. Им пришли дроны, на которых нужно было установить платы инициации, заменить неактуальные видеопередатчики и др.

Это было несколько сотен дронов, которые нужно было быстро обслужить. И именно из-за этого мы начали набирать людей. Первый год нашей деятельности вообще был бурный. У нас то была работа, то ее не было. Заказы были очень нестабильными. Поэтому мы придумывали разные истории с кратковременной занятостью, стажировкой и тому подобным.

Очень помогала именно работа со студентами в этом направлении, поскольку они более гибкие и им "окей" работать неполный день.

– Когда впервые начали задумываться о собственном деле?

– Наверное, еще в университете. Я очень хорошо помню момент, когда я задумался о том, что мне не подходит и что мне очень не по душе делать что-то "без рук". Именно тогда я понял, что хочу именно что-то производить руками: не просто купить, продать, договориться, привезти что-то или оказывать какие-то услуги. Я хотел делать какой-то продукт, и в этом я видел ценность.

О дронах и комплектующих

– На каких дронах фокусируется ваша компания?

– Именно сейчас мы ведем разработку БпЛА самолетного типа. Это два БпЛА, которые будут работать в паре. Один из них является ударным, а второй – разведывательным. И несмотря на то, что начинали мы с FPV-дронов, мы видим развитие компании именно в переходе полностью на работу по дронам самолетного типа.

Почему так? Я по специальности инженер-конструктор по специальности "авиа- и ракетостроение". Наша команда также имеет смежные специальности. То есть это композиты, прочность материалов, авионика и тому подобное. Очень органично и очень классно нам работать именно над БпЛА самолетного типа.

В этом мы видим наше развитие, на этом наш фокус. Тем не менее, текущий бизнес по производству дронов, батарей, некоторых компонентов, которые мы разрабатывали, мы его не сворачиваем, он приносит большую пользу, он приносит средства, которые необходимы для развития компании и для разработки новых продуктов.

– Как вы относитесь к интеграции ИИ в массовые дроны? Есть ли идеи в этом направлении?

– Можно вернуться к предыдущему вопросу. Наша команда, скорее, не про компьютеры, а про то, чтобы сделать что-то, что "воняет" бензином. Поэтому искусственный интеллект – тема не очень профильная в нашей истории. Однако... Абсолютно понятно, что это очень полезная история, поэтому мы сейчас активно интересуемся технологиями, которые есть у коллег.

– Работаете ли вы над локализацией производства?

– Да, конечно, все работают над локализацией производства. Китай – это очень ненадежный поставщик. Что-то едет, что-то не едет. Здесь можно привести очень классный пример. Первую партию комплектующих, которые мы заказали из Китая, еще в 2023 году, мы ждали больше чем полгода. Мы тогда очень хорошо "попали" на этих дронах.

Мы их отдали себе в минус и были очень рады, что смогли их реализовать. Поскольку пока оно полгода ехало, они стали неактуальными. Нам пришлось дополнительно менять большую часть электроники для того, чтобы эти дроны могли выполнять боевые задачи.

Но это очень хорошо показывает, насколько вредит большое логистическое плечо. Из-за закрытия границ также могут возникать задержки. Кроме того, Китай вводит ограничения на экспорт своих товаров. Быть зависимыми от Китая не хочет никто.

Вторая сторона этой медали – мы до сих пор не имеем производства некоторых комплектующих в Украине. Европа – это отдельная история, там всегда встает вопрос ценообразования. По состоянию на сейчас, мы не все компоненты, которые нужны как для FPV-дрона, так и для дрона самолетного типа, можем производить в Украине.

Далеко идти не нужно. Например, камер для FPV-дронов по состоянию на сейчас у нас украинских нет. Однако есть положительная тенденция. Долгое время назад мы не имели ни полетных контроллеров, ни двигателей, ни рам, ничего абсолютно. Но сейчас ситуация значительно лучше.

И да, когда строишь стартап, когда строишь какой-то продукт, то тебе важно понимать, что при масштабировании у тебя не будет никаких ограничений по комплектующим.

Например, нельзя строить БпЛА и подбирать камеру, которых производится всего 10 или 100 штук в мире. Об этом важно подумать. И Китай в этом плане это очень большой редфлаг, поскольку ты не можешь предсказать, что будет у тебя через полгода, через год.

Например, на нашем ударном самолете должен был стоять бензиновый двигатель китайского производителя. Дело в том, что те двигатели, которые мы брали на тесты, вроде бы классно себя показали. Но проблема возникла в том, что разработка еще не закончена, мы сейчас на этапе тестирований, в какой-то момент производитель просто свернул эту линейку и прекратил производство этих двигателей.

О экспорте и будущем

– Задумываетесь ли над экспортом продукции за границу, или ключевой фокус – на внутреннем рынке?

– Конечно, у нас ключевой фокус на внутреннем рынке. Мы хотим платить налоги в Украине и создавать здесь рабочие места. При этом мы задумываемся над экспортом, ведь понимаем, что экспорт может быть очень полезным и нам, и государству. Поэтому постоянно переоцениваем важность экспорта.

Антон Побута фокусируется, в первую очередь, на внутреннем рынке (фото пресс-служба компании)

Тем не менее, экспорт изделий никогда не был конечной целью, ведь потребность на внутреннем рынке абсолютно не закрыта ни по FPV, ни по БпЛА самолетного типа. Если его классно сделать, если поговорить перед этим с военными, что именно им нужно, то все можно делать и большими количествами поставлять именно Вооруженным силам Украины.

– Какие перспективные продукты находятся у вас в разработке?

– Как уже сказал, сейчас работаем над двумя БпЛА. Подобные существуют на рынке, это Middle Strike дроны с дальностью до 200 км. Один из них – это ударный, который работает на бензиновом двигателе, сможет "заносить" около 10 килограммов полезной нагрузки на эту дальность.

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Второй – это разведчик, он имеет вертикальный взлет и работает со спутниковыми системами связи, и сможет находиться в полете около 4 часов. После реализации этого комплекса мы будем развивать команду, масштабировать, набирать еще дополнительно людей.

Также мы планируем идти двумя путями развития. Первая часть команды будет работать над модернизацией этого изделия, над второй и третьей версиями. Уже знаем, что там нужно дополнить, чтобы они лучше работали и были круче. Вторая часть команды будет работать над разработкой некоторых компонентов этого комплекса. Например, тем самым двигателем внутреннего сгорания для БпЛА. Сегодня дефицит по этим изделиям просто бешеный.

– По вашему мнению, после завершения острой фазы войны спрос на дроны сократится? Чем будут заниматься десятки и сотни оборонных компаний?

– По моему мнению, надо готовиться к более острой фазе войны. На самом деле, сегодня меня не очень беспокоит судьба, например, моей компании после нашей победы. Сейчас есть более приоритетные задачи, а адаптировать бизнес под гражданскую сферу можно всегда.

Того, что если на тот момент компания будет не нужна, если дроны будут не нужны нашему государству, я с чистой душой смогу строить какой-то гражданский бизнес. Не знаю, продавать бутерброды, делать кофе. Или уйду на пенсию. Бог знает, когда это все закончится. Уверен, что у людей также будет очень много работы.

Уверен, что много людей вернутся, много людей уедут.

Относительно оборонных компаний… Поскольку сфера милтека является несравнимо большим рынком, чем любая гражданская, то, конечно, большое количество компаний сократится. Какие выводы из этого можно сделать? Я для себя понимаю, что если мы говорим о том, что закончится война, то к тому времени, как она закончится, нам или нужно будет адаптироваться и выпустить продукты, которые будут полезны в гражданской жизни, или закрывать компанию и уходить на пенсию.

Думать о том, что закончится война и все это потухнет – не полезно. Нужно скорее готовиться к более сильным вызовам и к более сильным врагам.