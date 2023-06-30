Все идет по плану? РФ усиливает Азовский район кораблями Черноморского флота

По имеющейся информации, для усиления контроля над Азовским регионом РФ формирует Азовский военно-морской район в составе черноморского флота. Штаб будет располагаться в Мариуполе.

"Комплектоваться этот военно-морской район будет за счет кораблей черноморского флота и каспийской флотилии ВМФ России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас основные усилия РФ в Азовской и Черноморской операционных зонах сосредоточены на усовершенствовании систем противодиверсионной обороны пунктов базирования сил флота, а также на защите корабельного состава ВМФ РФ.

Как сообщалось, недавно Военно-морской флот России начал наносить камуфляж на свои корабли, чтобы защититься от атак украинских операторов дронов. В мае стало известно, что Состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".

Отметим, что с начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".