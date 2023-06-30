RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все идет по плану? РФ усиливает Азовский район кораблями Черноморского флота

Фото: РФ усиливает Азовский район кораблями Черноморского флота (иллюстрация/t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты создали азовский военно-морской район со штабом во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

По имеющейся информации, для усиления контроля над Азовским регионом РФ формирует Азовский военно-морской район в составе черноморского флота. Штаб будет располагаться в Мариуполе.

"Комплектоваться этот военно-морской район будет за счет кораблей черноморского флота и каспийской флотилии ВМФ России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас основные усилия РФ в Азовской и Черноморской операционных зонах сосредоточены на усовершенствовании систем противодиверсионной обороны пунктов базирования сил флота, а также на защите корабельного состава ВМФ РФ.

Как сообщалось, недавно Военно-морской флот России начал наносить камуфляж на свои корабли, чтобы защититься от атак украинских операторов дронов. В мае стало известно, что Состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".

Отметим, что с начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольБердянск