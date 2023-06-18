Идет подготовка. ВСУ еще не начинали контрнаступление, - глава разведки Эстонии

Глава разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гросберг заявил, что контрнаступление ВСУ, еще не началось. Силы обороны Украины еще продолжают подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee.

Гросберг заявил, что ВСУ осуществляют предварительный этап наступательной операции, целью которого является выявление слабых мест российской обороны.

"Очевидно, что инициатива в руках ВСУ, следовательно, они сами выбирают время, место и средства, которыми они намерены атаковать подразделения противника, насколько это позволят наступательные возможности Украины", - пояснил он.

Глава разведки сообщил, что с военной точки зрения безосновательными являются утверждения, что украинское наступление "затягивается".

"Россия потратила девять месяцев на выстраивание оборонительных рубежей... Согласно известной доктрине, для наступления в такой ситуации необходимо численное преимущество три к одному в личном составе и вооружении. К сожалению, украинцы сейчас такого преимущества не имеют. Соотношение сил сейчас примерно один к одному", - рассказал он.

В связи с этим он пояснил, что украинцы подходят к наступлению более методично, осторожнее и спокойнее, чтобы не идти на ненужный риск. По мнению Гросберга, не стоит ждать активизации наступления ВСУ в ближайшие несколько дней.

Контрнаступление ВСУ

В первые недели лета украинские войска ужесточили наступательные действия на востоке и юго-востоке Украины. ВСУ удалось уволить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Генштаб ВСУ сообщил, что наступление Сил обороны Украины продолжается в трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Украинские военные имеют определенные успехи.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

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