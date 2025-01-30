"Если со мной что-то произойдет", - мэр Ивано-Франковска сделал тревожное заявление

30 января, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал важное заявление на своей странице в Facebook, указав, что в случае любой угрозы его жизни его полномочия перейдут к секретарю горсовета Виктору Синишину.

Фото: скриншот со страницы Facebook Руслана Марцинкива

Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска, в прямом эфире на своей странице в Facebook, вместе с секретарем горсовета Виктором Синишиным, подтвердил свое предыдущее обращение о передаче полномочий в случае любой угрозы его жизни.

Он добавил, что сейчас, в условиях войны, важно быть готовым ко всему, особенно учитывая свою деятельность на востоке Украины. Он вспомнил о недавней поездке на Купянское направление, где он дважды едва не погиб.

Видео: Facebook Руслана Марцинкива

В то же время Руслан Марцинкив прокомментировал ситуацию в других регионах, в частности во Львовской области, где местные чиновники были оштрафованы за невыполнение мобилизационных планов.

Он отметил, что местные органы власти не имеют влияния на выполнение мобилизации, но важно сохранять местное самоуправление, как это было в его случае.

"Хотя все понимают, что они не имеют влияния, принуждения вести военнообязанного в ТЦК. Видим заявление Кличко, события в Ужгороде. Это означает, что я лично не ошибаюсь. Но должны сохранить местное самоуправление", - подытожил он.

Мэр также опроверг слухи о наличии уголовных дел против него, заверив, что на сегодня их нет.

"Не ищите сенсаций. Потому что уже кое-кто мне пишет об уголовных делах. На сегодня нет уголовных дел лично на меня. Но видим, что происходит в других городах. Только Господь Бог не делает ошибок", - отметил Руслан Марцинкив, вспомнив о событиях в других городах, в частности ситуацию с Ириной Фарион.

Городской голова подчеркнул, что он понимает риски, которые существуют во время войны.