RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Как прошла ночь, Нью-Йорк?": Кислица напомнил США, что война в Украине продолжается

Фото: постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне затягивания Конгрессом принятия дополнительной помощи Киеву, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил США, что Россия продолжает атаковать мирное население нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Сергея Кислицы.

"Доброе утро пятницы, Нью-Йорк! Как прошла ночь? Проверяете небо и прогноз погоды? Не волнуйтесь, сегодня переменная облачность, но без осадков. Как насчет "опадов" над Киевом и Украиной 29 марта?" - написал Кислица, комментируя ночную атаку РФ.

Он напомнил, что Россия "продолжает обстреливать украинцев смертоносным оружием".

"Противовоздушная оборона перехватила 84 из 99 целей в украинском небе: 58 "Шахедов" и 26 ракет. Большинство из них были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины", - отметил постоянный представитель Украины в ООН.

Вопрос помощи Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может предоставить новое финансирование помощи Украине.

Законопроект о 60 млрд долларов на военную и финансовую помощь Украине недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что вопросы помощи Украине в Конгрессе займутся сразу после голосования за бюджет.

Недавно республиканцы Конгресса представили свой вариант поддержки Украины. Они желают выделять средства в кредит.

Детальнее о том, есть ли военный "план Б" и смогут ли ВСУ удержать оборону без поддержки Америки, - в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВойна в Украине