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"Ядерну війну не можна виграти": Росія та США обговорили розміщення ракет та навчання в Європі

Автор: Дмитро Левицький

Заступник державного секретаря США Венді Шерман на брифінгу розповіла подробиці сьогоднішніх переговорів з Росією у Женеві. За її словами, сторони обговорили розміщення ракет та проведення військових навчань в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американських журналісті Бенджаміна Холла та Крістофера Міллера.

На телефонному брифінгу для журналістів Шерман заявила, що США відриті для обговорення розміщення ракет в Європі, але на взаємних умовах. Також Вашингтон готовий переглянути масштаби військових навчань, які США та Росія проводять в Європі.

"США і Росія погодилися, що ядерну війну ніколи не можна виграти і не можна вести", - сказала Шерман.

Водночас говорити про скорочення американської військової присутності в Європі американська сторона не планує.

"У нас не було дискусій про чисельність американських військ під час наших переговорів. Я не думаю, що це те, що перебуває на столі переговорів. Це не тема для переговорів", - зазначила вона.

Нагадаємо, США та Росія провели у Женеві майже восьмигодинні переговори щодо так званих "гарантій безпеки".

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