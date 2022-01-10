"Ядерну війну не можна виграти": Росія та США обговорили розміщення ракет та навчання в Європі

На телефонному брифінгу для журналістів Шерман заявила, що США відриті для обговорення розміщення ракет в Європі, але на взаємних умовах. Також Вашингтон готовий переглянути масштаби військових навчань, які США та Росія проводять в Європі.

"США і Росія погодилися, що ядерну війну ніколи не можна виграти і не можна вести", - сказала Шерман.

Водночас говорити про скорочення американської військової присутності в Європі американська сторона не планує.

"У нас не було дискусій про чисельність американських військ під час наших переговорів. Я не думаю, що це те, що перебуває на столі переговорів. Це не тема для переговорів", - зазначила вона.