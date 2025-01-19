"Я уже все повыигрывал". Экс-звезда "Динамо" решил повесить бутсы на гвоздь

В 2024 году Гармаш находился на контракте в харьковском "Металлисте 1925", играющем в Первой лиге. Однако в начале 2025-го клуб досрочно разорвал с ним соглашение. После этого футболист принял непростое решение.

"Я не ищу новые варианты. Если захочу где-то поиграть, то только в свое удовольствие. Не на профессиональном уровне. Я уже все повыигрывал. У всех заканчиваются карьеры в профи - раньше или позже", - рассказал футболист.

Кто такой Денис Гармаш

Гармаш известен прежде всего выступлениями в составе киевского "Динамо", цвета которого он защищал с 2007 до 2023 года. За это время футболист провел в составе "бело-синих" 361 матч во всех турнирах, забил 54 мяча и сделал 45 ассистов. Под флагом "Динамо" он трижды становился чемпионом Украины, столько же раз побеждал в национальном Кубке и четыре - в Суперкубке.

Как футболист столичного клуба провел 31 матч за национальную сборную Украины (забил 2 гола). Участвовал в двух чемпионатах Европы - 2012 и 2016 годов. Также он является чемпионом юношеского первенства континента-2009 в составе сборной Украины U-19.

Находясь на контракте с "Динамо", в 2020-м поиграл на правах аренды за турецкий "Ризеспор" (16 матчей, 3 гола). Затем перебрался в хорватский "Осиек", где за полгода лишь четіре раза выходил на поле.

Не сложилось у футболиста и с "Металлистом 1925". За год он провел в составе харьковчан лишь 15 матчей (2 гола). А в текущем сезоне принял участие только в двух встречах. Последний раз появлялся на поле в официальном матче 17 августа 2024 года.