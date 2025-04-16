"Я на войне до последнего": история 19-летней девушки-оператора дронов из Закарпатья

Как попала в армию

С оператором FPV Евой ("Юнгой") мы встречаемся в Киеве. Здесь она проходит реабилитацию после ранения, которое оона получила в Донецкой области.

"Мы заезжали на позиции, и дрон россиян попал в нашу машину. Это было прямое попадание. Но, к счастью, никто не пострадал, только контузии получили. Я считаю это каким-то везением, что обломки пошли как-то в землю, а не в нас", – вспоминает Ева.

Девушке всего 19, но уже полтора года она уничтожает врага в составе бригады НГУ "Рубеж".

"Как только мне исполнилось 18, я вступила в ряды войска. Это было сознательное решение. Я знала, куда иду, хотела именно в боевую бригаду", – рассказывает военная.

Полномасштабное вторжение встретила еще школьницей. Хотя в ее родном Ужгороде тогда война еще не была ощутимой, девушка быстро поняла, что не сможет стоять в стороне от событий в стране, поэтому уже после первого курса, как только ей исполнилось 18, подписала контракт.

"Сначала ко мне относились как к ребенку, но я считаю, что тогда действительно была ребенком. А еще не хотели брать в бригаду потому, что девушка 18 лет, которая выглядит на 16, первый курс универа. И приходит говорит, что она хочет на войну", – загадывает Ева.

Большую войну девушка встретила еще школьницей и подписала контракт, как только ей исполнилось 18 лет

Обучение и первые задания

Базовое обучение длилось около месяца. Далее – зона боевых действий. Первое направление, на котором пришлось работать – Бахмутское.

"На самом деле полноценное обучение началось уже в зоне боевых действий. Там совсем другая динамика, ты учишься принимать решения на ходу, – говорит Ева, – все может зависеть от одного момента, от секунды. Это уже не полигон. Это место, где может случиться все, что угодно, и когда угодно, и ты должен быть готов к этому".

"Больше всего люблю охотиться на пехоту"

Среди главных качеств оператора FPV "Юнга" называет сконцентрированность, внимательность и спокойствие, а еще умение обуздать эмоции даже в стрессовых ситуациях.

"Это не компьютерная игра. Должно быть реальное понимание цели, рельефа, тайминга. А еще должно быть желание развития. Технологии быстро идут вперед, и нужно совершенствовать свои навыки", – отмечает военная.

Среди любимых задач называет охоту на одиночные цели врага.

"Я понимаю, что уничтожать технику, какие-то пушки и другие крупные, массивные цели – это действительно более полезно, но когда ты как-то кошмаришь и уничтожаешь пехоту, это больше удовольствия приносит", – добавляет Ева.

Но и уничтожение техники также приносит удовольствие.

"Помню, как вели охоту на багги, и это было более интересно, именно потому что оно достаточно быстро ехало. В принципе такие моменты запоминаются, потому что технику уничтожать довольно интересно, когда видишь потом, как оно все красиво горит", – делится "Юнга".

На каждое задание выезжают экипажем. Благодаря слаженной работе могут делать более 20 вылетов в день. Девушка говорит, эффективнее всего работать в паре с дрончиками-разведчиками. Они дают более точные координаты цели, показывают прямую трансляцию с тем, что происходит вокруг.

"В паре легче поразить цель. Потому что у FPV не настолько хорошая камера, и FPV-дроном ты не найдешь то, что тебе нужно. Плюс, конечно, гораздо лучше, когда есть какие-то точные данные и когда тебе помогают", – говорит защитница.

В составе бригады НГУ "Рубеж" "Юнга" уничтожает врага с помощью FPV-дронов

Самая большая угроза от врага

Дроны на оптоволокне врага – серьезная проблема. Они более стабильные, и могут действовать без задержки. Это добавляет какого-то напряжения, потому что надо быстрее реагировать и принимать какие-то решения, рассказывает девушка.

Ее бригада также использует дроны на оптоволокне, и их эффективность очень высокая.

"Но у нас нет такого количества большого этих дронов. И из минусов – только то, что при работе большим количеством ты оставляешь это оптоволокно где-то на деревьях или каких-то местах, и это выдает твою позицию, твое местонахождение. И враг может увидеть, откуда ты делаешь вылеты", – говорит Ева.

Существует ли отдых на фронте

Когда девушка на позициях, то всегда должна быть наготове: выполняешь работу, или ожидаешь, или вылетаешь на цель сразу.

"Ты, конечно, можешь поспать. И, когда есть возможность, когда очень плохая погода и нет цели, на которую ты можешь поразить сразу. Но может быть так, что ты прилег, заснул на 10 минут, а уже должен вылетать на цель", – рассказывает Ева о специфике работы.

"Родители меня поняли"

В ряды НГУ девушка вступила в 18 лет. Хотя в семье ни одного военного не было. Поэтому ее решение несколько удивило родителей. Впрочем, никто не уговаривал ее менять осознанное решение.

"Родители были не в восторге, я понимаю, что они очень переживают за меня, ведь нахожусь действительно в опасности. Но с моральной точки зрения вполне понимают, что я делаю, зачем, и поддерживают меня, как только могут. Со своей стороны я стараюсь не рассказывать об очень опасных моментах, чтобы они еще больше не волновались", – говорит она.

Сейчас девушка проходит реабилитацию в Киеве после ранения в Донецкой области

Талисман, который оберегает

Всегда при себе девушка носит талисман – кулон с символической надписью: "100 процентов попаданий".

Она его не снимает. Это был подарок от очень важного для нее человека, от ее парня. Он также военный, но служит в другой структуре. Поэтому они, к сожалению, редко видятся.

"Для себя я решила, что останусь в армии до последнего. И после победы останусь в армии. Сейчас мечтаю о победе и о том, чтобы видеть свою семью, своих родственников и близких людей немного чаще, чем сейчас", – подводит итог военная.