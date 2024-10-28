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"Я бы на это не обращал внимания". Суркис оценил выступление "Динамо" в Лиге Европы

Фото: Игорь Суркис (fcdynamo.com)
Автор: Андрей Костенко

В комментарии после ничьей (1:1) в украинском Классическом с донецким "Шахтером" президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, в том числе, высказался по поводу результатов команды в Лиге Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Киевляне стартовали в основном турнире с трех поражений подряд, к тому же не сумели ни разу поразить ворота соперников. Впрочем, и в этих неутешительных результатах можно увидеть положительную динамику. "Динамо" начало с 0:3 от "Лацио", затем были - 0:2 от "Хоффенхайма" и лишь минимальное поражение (0:1) от "Ромы".

"Я бы на это не обращал внимания, – отбросил намеки на позитив Суркис. – Мы должны сконцентрироваться. У нас есть матчи, в которых мы должны выигрывать. Надо играть на результат и добывать очки не только в клубную копилку, но и для рейтинга Украины" .

Президент клуба подчеркнул, что футболистам нужно играть с первой до последней минуты. А в команде есть исполнители, которые могут друг друга заменить.

"Надеюсь, что в еврокубках мы тоже наладим наши дела", – резюмировал он.

"Динамо" в Лиге Европы 2024/25

Киевляне – не единственная команда, которая после трех стартовых туров не имеет зачетных баллов. Такое же неудачное начало вышло у израильского "Маккаби" из Тель-Авива и азербайджанского "Карабаха". Последний имеет худшую разницу мячей, чем "Динамо", поэтому именно он замыкает турнирную таблицу из 36 участников.

"Бело-синие" пока на предпоследней, 35-й строчке. Вице-чемпиона Украины ждут еще пять поединков, в которых можно исправить турнирную ситуацию.

Следующие матчи "Динамо" в Лиге Европы

  • "Динамо" – "Ференцварош", 7 ноября
  • "Динамо" – "Виктория", 28 ноября
  • "Реал Сосьедад" – "Динамо", 12 декабря
  • "Галатасарай" – "Динамо", 21 января
  • "Динамо" – РФШ, 30 января

Ранее Суркис ошеломил деталями бытовой травмы звезды "Динамо".

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