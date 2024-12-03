"Я тебе глаз выколю": в Полтавском ТЦК прокомментировали скандал со своим сотрудником

В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) возник конфликт между военнообязанным и военнослужащим центра из-за решения военно-врачебной комиссии (ВВК) Инцидент получил огласку после появления видео в соцсетях, где военный в разговоре с гражданским мужчиной использует ненормативную лексику.

РБК-Украина рассказывает, как в Полтавском областном ТЦК и СП отреагировали на опубликованное в соцсетях видео.

Конфликт начался из-за несогласия мужчины с выводом ВВК о его пригодности к военной службе. Он ссылался на проблемы со зрением (близорукость "минус" 6 диоптрий) и настаивал на пересмотре решения. Однако согласно приказу №402 Министерства обороны Украины, такие показатели не являются основанием для признания человека непригодным к службе.

В ТЦК отмечают, что военнообязанный препятствовал работе комиссии и вступил в конфронтацию с ее представителями, что, вероятно, послужило причиной эмоциональной реакции сотрудника. Военный попытался успокоить мужчину, но прибег к ненормативной лексике, что противоречит требованиям статьи 49 Устава внутренней службы ВСУ.

Руководство ТЦК осудило такое поведение военнослужащего, отмечая, что представители Вооруженных Сил Украины должны придерживаться высокой культуры общения и уважения достоинства других.

По данному факту начато служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства инцидента. В ТЦК подчеркнули, что распространенное в соцсетях видео не демонстрирует всего контекста событий.