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"Я не прощаюсь с футболом". Коноплянка окончательно завершил карьеру

Фото: Евгений Коноплянка в рядах национальной команды Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка безвозвратно повесил бутсы на гвоздь и основал сразу два новых проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

34-летний футболист завязал с профессиональными выступлениями. Теперь он будет заниматься околофутбольными делами.

"Да сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем, кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всем, кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его", - написал Коноплянка.

Вместе с экс-форвардом национальной команды Романом Зозулей он основал скаутское агентство Talented Birds. Она будет работать с футбольными талантами. Также бывший футболист будет развивать киберспортивную команду kONO.ECF.

 

 

 

Кто такой Евгений Коноплянка

Уроженец Кропивницкого (тогда – Кировоград), воспитанник местного "Олимпика". В 16 лет оказался в академии "Днепра".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2007/08. Отыграл в составе падшего гранда 7 полных сезонов. Перешел в испанскую "Севилью" летом 2015-го, но в Ла Лиге провел только год. Следующие три сезона отыграл в немецком "Шальке", а затем еще два – за донецкий "Шахтер".

Победитель Лиги Европы 2015/16 с "Севильей" и чемпион Украины с "горняками". Посреди сезона 2021/22 оказался в польской "Краковии", а затем не сумел закрепиться в румынском "Клуже". В составе сборной Украины дебютировал в 2010 году и провел 87 поединков (10 голов), участник Евро-2012 и Евро-2016.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.

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