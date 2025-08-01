"Я кричала, но ответа не было". Напарница Дальмайер по восхождению раскрыла детали гибели олимпийской чемпионки

Немецкая альпинистка и бывшая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на вершину Лайла-Пик в Пакистане. Об обстоятельствах трагедии рассказала ее напарница по восхождению Марина Краус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24 .

В Лауру попал огромный камень

По словам Краус, роковой случай произошел на высоте около 5700 метров - еще до достижения вершины. Женщины решили вернуться, когда погодные условия начали стремительно ухудшаться: снег стал мягче, повысился риск камнепада.

"Я видела, как в Лауру попал огромный камень. Ее отбросило на скалу. Она больше не двигалась. Я кричала ей, но ответа не было", - рассказала Краус.

Она подчеркнула, что не могла добраться до подруги без угрозы для собственной жизни, поэтому после попыток связаться со спасателями была вынуждена начать спуск.

"Если бы мы вышли на маршрут хотя бы на полчаса раньше - все могло бы быть иначе", - добавила альпинистка.

В горной экспедиции Дальмайер и Краус двигались в стиле "альпийского восхождения" - без посторонней помощи, тяжелого лагерного снаряжения и предварительной подготовки маршрута.

Условия остаются опасными

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла 28 июля, покоряя вершину Лайла-Пик в Пакистане. Ее жизнь оборвалась в результате камнепада на высоте около 5700 метров.

31-летняя спортсменка была сертифицированным горным и лыжным гидом, а также опытной альпинисткой.

Тело Лауры пока не удалось эвакуировать - условия на месте остаются опасными.

Американский альпинист Джексон Марвел, который принимал участие в спасательной операции, подчеркнул: "Альпинизм - это всегда риск. Мы надеемся, что трагедий не будет, но они случаются - даже с лучшими из нас".