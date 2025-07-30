Олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла, ее тело нашли в горах
Легендарная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в результате несчастного случая во время горного восхождения в Пакистане. Спортсменке был 31 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Что известно о трагедии
Информацию о смерти олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира немецким журналистам подтвердили в команде спортсменки.
Ее жизнь оборвалась в результате камнепада на высоте около 5700 метров, под который она попала с коллегой. Ее партнерше удалось добраться до безопасного места и вызвать помощь. Инцидент произошел еще в понедельник, однако официальное подтверждение появилось только сейчас.
Все это время продолжалась спасательная операция, однако ее осложняли тяжелые погодные условия и сложность рельефа. Из-за темноты во вторник поиски пришлось временно остановить.
В среду утром на место отправилась специальная спасательная группа из четырех опытных альпинистов - трех граждан США и одного немца. Однако уже было поздно - тело Лауры обнаружили без признаков жизни.
Представители местных властей сообщили, что вертолетная эвакуация была невозможной из-за опасных погодных условий и разреженного воздуха на высоте более 5000 метров.
По словам пакистанских спасателей, в горах Каракорум в последние дни царили чрезвычайно суровые погодные условия: порывы ветра, нестабильность склонов и снижение температур.
По предварительным данным, Дальмайер погибла мгновенно от полученных травм. Другие детали инцидента пока не разглашаются.
Лаура Дальмайер (фото: instagram.com/laura_dahlmeier)
Кто такая Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайер вошла в историю биатлона как одна из самых успешных немецких спортсменок.
Лаура Дальмайер (фото: instagram.com/laura_dahlmeier)
На Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года она получила два золота - в спринте и гонке преследования.
Также в ее карьере - семь золотых медалей чемпионатов мира и победа в общем зачете Кубка мира сезона 2016/2017.
Лаура Дальмайер (фото: instagram.com/terragraphy)
В 2019 году, в возрасте всего 25 лет, она неожиданно завершила профессиональную карьеру, объяснив это физическим и эмоциональным истощением.
После спорта Дальмайер активно занималась горными походами и экологическими проектами. В ноябре прошлого года она установила скоростной рекорд при восхождении на гималайский пик Ама-Даблам в Непале
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