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"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу

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Україна, Субота 21 травня 2022 12:22
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Перемогою для України у війні з Росією буде вихід на лінію розмежування, яка була до 24 лютого. Після цього, можна будет переходити до другого етапу - вирішення питання Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського у ході інтерв'ю.

"Який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, я вважаю, що найцінніше зберегти більше людей, військових...Не треба бути дуже жадібними на цей момент, незважаючи на те, що це не до кінця справедливо.Є земля, де вони зайшли і окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, вони там стоять, сидять, вони глибоко в деяких територіях. Тому вважаю, що без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 лютого - це перемога", - зазначив Зеленський, наголосивши на важливості збереження життя військових.

Зеленський додав, що вихід на лінію розмежування говоритиме про те, що Росія нас не захопила і ми відстояли нашу землю.

"І тоді ми перейдемо до другої частини. Я б хотів би, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом переговорів. Ось на що я надіюсь і щоб результатом розмови стала остаточна справедливість", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський дав інтерв'ю укрїанським журналістам з нагоди третьої річниці президентства. РБК-Україна зібрало основні заяви глави держави.

Зазначимо, у ніч на 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. До цього РФ заявила про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". У Росії війну в Україні називають "спецоперацією", а однією з цілей називають вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

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Володимир Зеленський Війна в Україні
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"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
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