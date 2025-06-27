"Я был в списке на уничтожение": Филатов о новых деталях дела Фарион

"Вечером 26 июня во многих украинских СМИ появилась новость о том, что во время заседания Шевченковского районного суда Львова, где рассматривается уголовное производство в отношении подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, было выяснено, что в облачном хранилище телефона предполагаемого преступника Зинченко есть записи о нахождении там PDF-файлов с досье не только на погибшую, но и еще на ряд людей", - написал Филатов.

По мнению мэра Днепра, это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежали физическому уничтожению.

"И, как оказалось, в этот перечень внесен также и я. После получения данной информации, которая всколыхнула общество, я, проанализировав ее, а также другие данные, решил обратиться к Вам, как к руководителю МВД Украины - чтобы изложить некоторые общеизвестные факты и получить от вас соответствующий комментарий", - обратился он к Клименко.

Обращение Филатова не безосновательно. По его словам, утром 13 марта трое неизвестных лиц, которые были одеты в рабочую форму компании ДТЭК и использовали автомобиль Volkswagen д/н АР3524ІВ с поддельными государственными номерными знаками, незаконно установили камеру видеонаблюдения возле его официального офиса.

"Замечу, что помещение этого офиса расположено в непосредственной близости к моему частному дому, где живу я и члены моей семьи. 19 марта о факте незаконной установки камеры видеонаблюдения было сообщено уполномоченным лицам МВД Украины. Впрочем, по сей день никакой реакции на это нет. Однако именно сейчас - благодаря обнародованной накануне в СМИ информации о ходе указанного судебного заседания - мне стало точно понятно, с какой целью это тогда делалось", - продолжает он.

Кроме того, Филатов напомнил, что 1 мая украинский общественный деятель Сергей Стерненко, досье на которого, по данным Филатова, так же содержалось в телефоне Зинченко, заявил, что в отношении него было совершено покушение. Тогда он получил огнестрельное ранение, а лицо, которое это осуществило, было задержано на месте совершения преступления.

"Анализируя вышеуказанные события, невозможно прийти к другому выводу, кроме как о том, что все указанные события связаны между собой. И после обнародования информации о наличии ряда досье в отношении известных лиц, этот вывод очевиден. Основной задачей правоохранительных органов является защита законности и правопорядка, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, борьба с преступностью, а также предотвращение и профилактика правонарушений. Заниматься этим, на основании закона, должны лица, находящиеся на службе", - констатировал он.

В связи с указанным, на основании ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закона Украины "Об обращении граждан" Филатов обратился к Клименко предоставить информацию о том, почему он, как гражданин Украины и городской голова миллионного прифронтового города, не был предупрежден работниками МВД Украины о наличии в отношении него досье у Зинченко.

"Почему этого не произошло ни после получения данной информации во время проведения досудебного расследования, ни после покушения на Сергея Стерненко, который также был фигурантом в этом досье, что непосредственно несло потенциальную угрозу возможного посягательства на мою жизнь? Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи обязанности входят профилактика и предотвращение преступлений?" - добавляет он.