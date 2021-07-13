Xiaomi представлять найдешевший флагман на новому процесорі

Redmi готується до анонсу двох версій найдешевшого флагмана K50, який отримає неанонсований процесор Snapdragon 895. Найімовірніше, телефон надійде у продаж взимку 2022 року під час святкування Весняного фестивалю в Китаї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina .

Варто відзначити, що Qualcomm також планує незабаром анонсувати новий процесор - Snapdragon 895. Xiaomi, тим часом працює над новими версіями флагману, які будуть оснащені новеньким чіпом.

У випадку, якщо Xiaomi Mi 12 також буде побудований на роботі вищезгаданого процесора, тоді K50 отримає звання найдешевшого флагмана від Redmi.

Відповідно до інсайдерської інформації, нова лінійка збереже схожий стиль дизайну. Серед інших особливостей можна виділити: