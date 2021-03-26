Xiaomi має намір запустити виробництво електромобілів, - Reuters

За даними джерел, Xiaomi вже веде переговори про використання одного з заводів Great Wall для виробництва електромобілів під своїм власним брендом. Планується, що електромобілі Xiaomi будуть націлені на масовий ринок.

Крім того, представник Great Wall на умовах анонімності зазначив, що компанія надасть інженерні консультації, щоб прискорити проект. Обидві компанії нібито мають оголосити про партнерство на початку наступного тижня.

Також повідомляється, що на цій новині акції Xiaomi зросли на 6,3%, а Great Wall - на 10,4%, і 10% на Гонконгській та Шанхайській біржах відповідно.