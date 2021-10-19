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Xiaomi почне масове виробництво автомобілів в 2024 році

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Вівторок 19 жовтня 2021 13:28
Xiaomi почне масове виробництво автомобілів в 2024 році Фото: генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Китайський виробник смартфонів Xiaomi почне масове виробництво власних автомобілів в 2024 році. Поки невідомо, чи буде налагоджена співпраця з іншими автовиробниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що цю інформацію підтвердив генеральний директор Xiaomi Corp Лей Цзюнь і директор відділу міжнародного маркетингу Занг Цзиюань. Очікується, що перші автомобілі на електричній тязі з'являться в першій половині 2024 року.

На цій заяві акції Xiaomi підскочили на 5,4%, що є найбільшим денним зростанням з 12 травня.

Зазначимо, до цього Xiaomi заявила, що зобов'язується інвестувати 10 млрд доларів в новий підрозділ з виробництва електромобілів протягом наступних десяти років.

Крім того, компанія вже набирає персонал, хоча невідомо, чи буде вона збирати автомобілі самостійно або в партнерстві з іншими автовиробниками.

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