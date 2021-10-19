Xiaomi почне масове виробництво автомобілів в 2024 році

Китайський виробник смартфонів Xiaomi почне масове виробництво власних автомобілів в 2024 році. Поки невідомо, чи буде налагоджена співпраця з іншими автовиробниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що цю інформацію підтвердив генеральний директор Xiaomi Corp Лей Цзюнь і директор відділу міжнародного маркетингу Занг Цзиюань. Очікується, що перші автомобілі на електричній тязі з'являться в першій половині 2024 року.

На цій заяві акції Xiaomi підскочили на 5,4%, що є найбільшим денним зростанням з 12 травня.