Xbox запускает трансляцию игр на ПК: что нужно знать

Что известно

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо быть участником программы Xbox Insider и подписчиком Game Pass Ultimate, стоимость которого составляет 20 долларов в месяц.

Ранее эта функция стала доступна для Xbox-консолей, смарт-ТВ, браузеров (включая мобильные устройства) и даже гарнитур Meta Quest. Теперь к ним присоединился и персональный компьютер.

Новая инициатива - часть стратегии Microsoft по тому, чтобы сделать Xbox-экосистему как можно менее зависимой от конкретных устройств.

Идея проста: вы можете запустить игру на любом удобном девайсе - без скачивания и ожидания установки. Это особенно актуально на фоне доминирования Sony в консольной гонке: компания делает ставку на Game Pass, а не на гонку "железа".

Сейчас Microsoft предлагает более 250 поддерживаемых игр, включая Baldur’s Gate 3, Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Balatro и целый ряд частей Assassin’s Creed. Коллекция будет расширяться.

Компания также отмечает, что в подборке есть и эксклюзивы для консолей, однако большинство из них уже доступны для ПК. Тем не менее, потоковая передача позволяет освободить место на диске и избежать длительных загрузок.

Есть и ограничения. Для стриминга необходимо иметь цифровые копии игр - физические диски не подойдут. Функция пока что работает только в 28 странах, где поддерживается Xbox Cloud Gaming.