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Співробітник Білого дому зустрічався з представниками Асада в Дамаску, - WSJ

Автор: РБК-Україна

Співробітник Білого дому Кеш Пейтел у цьому році відвідував Дамаск, де зустрівся з представниками президента Сирії Башара Асада. Ймовірно, Пейтел вів переговори про звільнення двох громадян США, які нібито утримуються урядом Асада.

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Про це пише американська газета Wall Stret Journal.

Газета пише, що переговори ймовірно велися про звільнення журналіста-фрілансера Остіна Тайсі та терапевта Мехмеда Камальмаза.

У Держдепартаменті США та в Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

Раніше повідомлялось, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, що загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії.

Також США оголосили про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами режиму Башара Асада у Сирії. Санкції загрожують і іноземцям, які взаємодіють з людьми з цього списку.

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