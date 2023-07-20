WP: украинские военные хвалят Bradley, часть поврежденных БМП уже отремонтировали

Потери Bradley на войне в Украине

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, было уничтожено около двенадцати Bradley.

Военный аналитический сайт Oryx сообщал, что еще несколько десятков Bradley были повреждены в той или иной степени.

"Многие из них были отремонтированы и возвращены на поле боя. Некоторые должны быть отправлены в Польшу для более серьезного ремонта", - говорится в материале.

Как о БМП отзываются украинские военные

Отмечается, что на фоне различных повреждений украинские военные ощутили на себе преимущества новой техники. По словам солдат, самым большим плюсом является то, что Bradley защищает всех, кто находится внутри.

"Обычно солдаты получают лишь незначительные травмы, например, если машина подорвется на противотанковой мине. Каждый Bradley рассчитан на экипаж из трех человек и шесть солдат в качестве пассажиров", - пишет WP.

Также украинский кинорежиссер и боец 47-й бригады Олег Сенцов сообщал, что в выходные он попал под сильный артиллерийский обстрел, выполняя боевое задание. Однако Bradley снова спасла жизнь военным, они получили незначительные ранения.

ВСУ пока не используют Bradley в полной мере

Боевые машины предназначались для использования в общевойсковой стратегии, в которой пехота, бронетехника и авиация работают совместно, чтобы защитить друг друга и нанести максимальный урон.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, украинские подразделения во многих случаях использовали Bradley как часть этой философии. Однако Украина пока что не имеет больших авиационных возможностей.

"В некоторых случаях украинские подразделения просто не используют их в полной мере со всеми другими имеющимися у них средствами", - сказал чиновник.

Как обстоят дела с процессом ремонта БМП

Ремонт некоторых Bradley может занять всего несколько часов, а другим потребуется несколько дней.

Некоторые боевые машины обозначены как "доноры". Это означает, что украинцы снимают пригодные для использования детали для установки в другие, менее поврежденные Bradley, а затем заполняют "донор" сломанными деталями, прежде чем отправить его для более масштабного ремонта в Польшу.

По словам представителя Министерства обороны США, в Польшу было отправлено не менее двенадцати БМП Bradley для ремонта, а в некоторых случаях новые боевые машины отправили сразу в Украину, чтобы не ждать ремонта.

Bradley для ВСУ

В апреле 2023 года Пентагон подтвердил прибытие части бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых объявляли в США. Кроме того, в Минобороны Украины показали, как Украина уже наносит новый камуфляж на новую технику.

The Washington Post сообщает, что в целом Украине отправили 190 БМП Bradley, более половины из которых доставили в оперативные подразделения в Украине.

Недавно сообщалось, что боевая машина пехоты (БМП) Bradley уничтожила сразу два российских танка в Запорожском направлении. И это несмотря на то, что боевую машину сначала обходила с двух сторон вражеская пехота.