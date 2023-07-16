WP назвала одну из ключевых проблем контрнаступления украинских сил

По данным издания, минные поля на юге Украины тянутся на 3-10 миль (5-16 км). Россияне заминировали территории перед своими ключевыми позициями, используя противотанковые и противопехотные мины, растяжки. Эти оборонительные постройки сдерживают украинское наступление.

Украинские защитники в комментарии газете отметили, что Силы обороны изменили стратегию. Вместо того, чтобы прорываться с помощью бронированной техники, которую предоставили союзники, войска продвигаются пешком.

Также WP отмечает, что минные поля выявили уязвимость бронированной техники, особенно американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, которые официальные лица считали ключевыми для Украины в контрнаступлении.

"Эти машины получили одобрительные отзывы от солдат - даже после подрыва на минах большинство находившихся в них выживают, получив лишь незначительные ранения - но они не смогли самостоятельно прорвать российскую оборону", - говорится в материале.

Кроме того, издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что Украина получила от партнеров менее 15% обещанного оборудования для разминирования, а часть этой техники поступила только на прошлой неделе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что Украина использует предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Однако, по его словам, "они тоже уничтожаются", поэтому их нужно много.

Украинские военные в комментарии WP рассказали, что систем для разминирования очень мало и они становятся главной мишенью оккупантов. Поэтому саперам приходится собственноручно разминировать территории.

"Поскольку россияне из дронов следят за оборудованием для разминирования и наносят по нему артиллерийские и ракетные удары, украинцы теперь пытаются сохранить малое количество имеющейся у них техники, выполняя работу вручную. Саперные подразделения, которые иногда состоят всего из четырех человек, часто ждут сумерков для начала работы, поскольку днем их слишком хорошо видны невооруженным глазом, а ночью - через устройства ночного видения", - объясняет издание.

Контрнаступление Украины

Украинские военные продолжают давить на врага на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Защитники на юге Украины освободили несколько населенных пунктов.

Западные СМИ отмечали, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось. Это подтверждает украинское военное и политическое руководство.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что каждый освобожденный мэтр украинской земли дается кровью, и призвал союзников предоставить больше военной поддержки Украине, в том числе истребители F-16.

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