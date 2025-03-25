World Athletics приняла решение относительно россиян и белорусов

Совет Всемирной легкоатлетической федерации (World Athletics) обнародовал решение, касающееся возвращения к соревнованиям представителей России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал организации.
Спортсмены двух стран остаются полностью отстраненными от международных соревнований, включая возможность выступать под нейтральным флагом.
Как заявил президент World Athletics Себастьян Коу, санкции пересмотрят только при условии существенных изменений в войне в Украине.
"Совет считает текущие ограничения адекватными и не видит оснований для их ослабления или усиления, если ситуация не изменится или не будет достигнуто мирное соглашение", - отметил Коу.
В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандалов. Затем отстранение ВФЛА неоднократно продолжалось.
Санкции против России и Беларуси вступили в силу в конце февраля 2022 года - после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В марте 2023 года совет World Athletics согласился восстановить полноценный статус ВФЛА, но продолжил отстранение спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за российской агрессии против Украины.
В феврале этого года Коу, который баллотировался на пост президента Международного олимпийского комитета, заявлял о возможном возвращении легкоатлетов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Глава World Athletics говорил, что это возможно только после завершения боевых действий в Украине.
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