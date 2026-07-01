WOG переходит на особый режим в семи областях: как будут работать АЗС

Сеть автозаправочных комплексов WOG вводит особый режим работы в нескольких регионах Украины из-за ситуации безопасности. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу сети АЗК WOG в Facebook.
По информации компании, особый режим работы вводится на заправках в прифронтовых и приграничных регионах.
В список попали:
С начала июля на указанных заправках начинают действовать три ключевых ограничения:
В компании отмечают, что проверить актуальный график работы конкретной заправки и доступность дистанционных сервисов можно в приложении WOG PRIDE или непосредственно на сайте компании.
Кроме того, водителей призывают не оставлять автомобили возле АЗК и не планировать там ночевку крупногабаритного транспорта.
Напомним, ранее сеть заправочных станций WOG уже принимала экстренные решения по прекращению работы из-за угрозы безопасности.
В частности, WOG срочно закрывал все свои АЗК в Киеве и Киевской области в ночь на 2 июля из-за высокого риска массированного вражеского обстрела. Такой шаг в компании объяснили необходимостью обезопасить персонал и клиентов станций.
Кроме того, ситуация на рынке горючего в Украине остается динамичной. Несмотря на вызовы безопасности и изменение графиков работы, по состоянию на начало июля цены на украинских АЗС стабилизировались, хотя разрыв в стоимости литра бензина и дизеля между различными сетями заправок и дальше составляет около 5 гривен.