Wizz Air запустить 26 рейсів з чотирьох міст України

Авіакомпанія Wizz Air планує запустити 26 нових рейсів з чотирьох міст України. Так, після розширення маршрутної мережі у лоукостера буде 117 напрямків з нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Зокрема, у 2022 році планується запуск 23 нових рейсів з чотирьох українських аеропортів, а ще 3 напрямки відкриють в грудні 2021 року.

За інформацією авіаперевізника, після запуску нових маршрутів Wizz Air літатиме з України в 22 країни замість теперішніх 18.

Так, рейси з Києва до Парижа, Ейндховен і Брюссель стартують з грудня поточного року, решта - навесні і влітку 2022 року.

Список запланованих рейсів з Києва

Київ - Париж (Бове) - з 17 грудня 2021 року щопонеділка і п'ятниці;

Київ-Ейндховен - з 18 грудня, вівторок, субота;

Київ - Брюссель (Шарлеруа) - з 19 грудня, середа, неділя;

Київ-Ніцца - з 3 травня 2022 року, вівторок субота;

Київ-Барселона - з 27 березня, понеділок, середа, п'ятниця, субота; з 1 серпня - щодня;

Київ-Мадрид - з 3 травня, вівторок, четвер, субота; з 1 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя;

Київ-Аліканте - з 2 липня, вівторок, четвер, субота;

Київ-Малага - з 3 травня, понеділок, п'ятниця; з 3 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя;

Київ-Порту - з 1 липня, понеділок, п'ятниця;

Київ - Пальма-де-Майорка - з 1 серпня, понеділок, п'ятниця;

Київ-Ханья - з 2 серпня, вівторок, субота;

Київ - Базель-Мюлуз-Фрайбург - з 1 серпня, понеділок, п'ятниця;

Список запланованих рейсів зі Львова

Львів-Мадрид - з 27 березня, четвер і неділя;

Львів-Ейндховен - з 27 березня, четвер і неділя;

Львів - Париж (Бове) - з 28 березня, понеділок, середа, п'ятниця;

Львів-Барселона - з 28 березня, понеділок, п'ятниця; з 1 червня - понеділок, середа, п'ятниця;

Львів-Ніцца - з 1 червня, середа, неділя;

Львів - Тревізо (Венеція) - з 2 червня, четвер, неділя;

Львів- Брюссель (Шарлеруа) - з 1 червня, середа, п'ятниця;

Львів-Афіни - з 4 червня, вівторок, субота;

Львів-Салоніки - з 2 червня, четвер, неділя.

Список запланованих рейсів з Одеси