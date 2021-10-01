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Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма

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П'ятниця 01 жовтня 2021 16:29
Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма Фото: Wizz Air запускає новий рейс з Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європейський лоукостер Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма (Швеція). Польоти почнуться з 16 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Wizz Air.

Повідомляється, що рейси здійснюватимуться в аеропорт Стокгольм Скавста. Ціни на квитки стартують від 809 гривень або 25,99 євро і вже доступні для бронювання на сайті wizzair.com і в мобільному додатку WIZZ.

"Ми раді повідомити про новий маршрут Wizz Air, який з'єднає Київ зі Стокгольмом Скавста, з грудня цього року. Ми вважаємо, що цей прямий зв'язок зміцнить культурні та економічні зв'язки між Україною та Швецією, і створить можливості для яскравих подорожей за низькими цінами", - зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.

Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма

Нагадаємо, раніше в середині вересня Wizz Air відновив рейси з Києва до Будапешта.

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Wizz Air Стокгольм
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