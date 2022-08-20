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Wizz Air скасувала скандальний рейс з Москви в Абу-Дабі

Фото: Wizz Air скасувала польоти до Москви (wizzair.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський бюджетний перевізник Wizz Air призупинив плани з відновлення польотів зі столиці Росії Москви в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі зростаючої критики з приводу рішення про відновлення польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві про відстрочку рейсів до подальшого повідомлення Wizz Air не згадала про негативну реакцію в соціальних мережах, яка включала деякі заклики бойкотувати авіакомпанію, але згадала тільки "обмеження галузевого ланцюжка поставок".

Компанія Wizz Air, зареєстрована в Лондоні, володіє 49% акцій Wizz Air Abu Dhabi, чиї літаки носять ім'я і бренд європейської авіакомпанії. Суверенний фонд Абу-Дабі ADQ володіє 51%.

Цього місяця Wizz Air заявила, що рейси між Абу-Дабі і Москвою відновляться з жовтня. 27 лютого вона призупинила Всі рейси з Росії після вторгнення в Україну.

Wizz Air також має сертифікати авіакомпаній (AOC) у Великобританії та Угорщині.

Європейські перевізники припинили польоти в Росію, а російським авіакомпаніям заборонено літати в повітряний простір Євросоюзу в рамках західних санкцій.

Раніше Wizz Air заявляла, що рейс буде виконуватися її підприємством в Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об'єднаних Арабських Еміратах і діє відповідно до правил держави Перської затоки.

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Wizz Air