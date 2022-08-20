Wizz Air скасувала скандальний рейс з Москви в Абу-Дабі

У заяві про відстрочку рейсів до подальшого повідомлення Wizz Air не згадала про негативну реакцію в соціальних мережах, яка включала деякі заклики бойкотувати авіакомпанію, але згадала тільки "обмеження галузевого ланцюжка поставок".

Компанія Wizz Air, зареєстрована в Лондоні, володіє 49% акцій Wizz Air Abu Dhabi, чиї літаки носять ім'я і бренд європейської авіакомпанії. Суверенний фонд Абу-Дабі ADQ володіє 51%.

Цього місяця Wizz Air заявила, що рейси між Абу-Дабі і Москвою відновляться з жовтня. 27 лютого вона призупинила Всі рейси з Росії після вторгнення в Україну.

Wizz Air також має сертифікати авіакомпаній (AOC) у Великобританії та Угорщині.

Європейські перевізники припинили польоти в Росію, а російським авіакомпаніям заборонено літати в повітряний простір Євросоюзу в рамках західних санкцій.