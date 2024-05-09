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В следующем обновлении Windows подключит всем пользователям BitLocker. Что это такое

Четверг 09 мая 2024 20:25
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В следующем обновлении Windows подключит всем пользователям BitLocker. Что это такое Иллюстративная фотография: Windows 11 будет устанавливать пользователям BitLocker (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В следующем обновлении Windows всем пользователям будет подключен BitLocker. Это функция безопасности, которая устраняет угрозы кражи или раскрытия данных с утраченных, украденных или неправильно списанных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tom's Hardware.

BitLocker – это встроенная в операционную систему Windows технология шифрования от Microsoft. Она предоставляется пользователю автоматически как часть установки ОС. BitLocker позволяет защитить содержимое целых логических томов, шифруя его с помощью криптографических алгоритмов.

Это значит, что зашифрованную информацию нельзя расшифровать, а, следовательно, и получить к ней доступ, если пользователь не предоставит надлежащие учетные данные, разблокирующие хранилище.

BitLocker надежно защищает устройство от кражи или доступа неавторизованных третьих лиц. После ввода соответствующих учетных данных, информацию можно просматривать как обычно.

Однако у такой функции есть и недостатки – она замедляет работу SSD примерно на 45%. До этого момента BitLocker включался только в Pro-версии операционной системы, но в Windows 11 24H2 он будет по умолчанию активен даже в Home-версии.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что у Windows 11 появится возможность использовать смартфон в качестве вебкамеры. Однако , эта функция будет доступна постепенно для всех пользователей.

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