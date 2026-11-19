Российский маркетплейс Wildberries приобрел у грузинского правительства четыре земельных участка общей площадью более 19 гектаров вблизи города Рустави. Не исключено, что там может появиться складской или логистический комплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.
Соответствующая информация представлена в отчете независимого грузинского Центра исследований экономической политики (EPRC).
"Концентрация четырех участков в одной локации в сочетании с документально подтвержденной складской деятельностью оператора позволяет предположить, что данная территория может быть предназначена для размещения складского или логистического комплекса", - говорится в докладе.
Локальным оператором Wildberries в Грузии является компания Transcom Group LLC. Российский маркетплейс приступил к работе на грузинском рынке 22 октября 2024 года, используя франчайзинговую модель.
В то же время, как отмечают исследователи, с 2024 года директором и единственным акционером Transcom Group является Сергей Твалчрелидзе.
Он известен как спонсор правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и деловой партнер депутата парламента от этой политической силы Георгия Барвенашвили.
Помимо приобретения земли вблизи Рустави, Wildberries расширяет свою деятельность в стране и по другим направлениям. В частности, компания арендовала складское помещение площадью 12 816 квадратных метров в селе Гамарджвеба.
Также маркетплейс готовится запустить в Тбилиси службу такси. В октябре Transcom Group объявила о проведении двух тендеров, предполагающих брендирование транспортных средств для нового сервиса WB Taxi.
Это свидетельствует о намерениях компании развивать в Грузии не только онлайновую торговлю и логистическую инфраструктуру, но и транспортные услуги.
"Компания стремительно расширяет деятельность в Грузии на фоне санкций против ее основательницы", - отмечают авторы доклада.
ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким 16 ноября.
РБК-Украина ранее писало о влиянии ударов по складам Wildberries на российскую логистику. Через маркетплейс реализовывали амуницию, дроны и комплектующие, которые могли использовать российские военные.
После серии атак компания убрала со своего сайта раздел "Все для СВО", в котором продавали товары военного назначения. В то же время Wildberries продолжает углублять сотрудничество с государственными и финансовыми структурами России.