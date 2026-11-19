Соответствующая информация представлена в отчете независимого грузинского Центра исследований экономической политики (EPRC).

"Концентрация четырех участков в одной локации в сочетании с документально подтвержденной складской деятельностью оператора позволяет предположить, что данная территория может быть предназначена для размещения складского или логистического комплекса", - говорится в докладе.

Локальным оператором Wildberries в Грузии является компания Transcom Group LLC. Российский маркетплейс приступил к работе на грузинском рынке 22 октября 2024 года, используя франчайзинговую модель.

В то же время, как отмечают исследователи, с 2024 года директором и единственным акционером Transcom Group является Сергей Твалчрелидзе.

Он известен как спонсор правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и деловой партнер депутата парламента от этой политической силы Георгия Барвенашвили.

Другие направления деятельности Wildberries

Помимо приобретения земли вблизи Рустави, Wildberries расширяет свою деятельность в стране и по другим направлениям. В частности, компания арендовала складское помещение площадью 12 816 квадратных метров в селе Гамарджвеба.

Также маркетплейс готовится запустить в Тбилиси службу такси. В октябре Transcom Group объявила о проведении двух тендеров, предполагающих брендирование транспортных средств для нового сервиса WB Taxi.

Это свидетельствует о намерениях компании развивать в Грузии не только онлайновую торговлю и логистическую инфраструктуру, но и транспортные услуги.

"Компания стремительно расширяет деятельность в Грузии на фоне санкций против ее основательницы", - отмечают авторы доклада.

ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким 16 ноября.