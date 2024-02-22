WhiteBIT открыл продажу билетов на домашний матч избранной Украины по футболу за крипту

Как известно, 26 марта сборная Украины по футболу проведет один из самых ожидаемых матчей последних лет. "Желто-синие" выйдут на поле против победителя матча Израиль - Исландия, который состоится накануне.

Криптовалютная биржа WhiteBIT в очередной раз присоединяется к поддержке партнеров и обеспечивает продажу эксклюзивных билетов за криптовалюту за несколько дней до официального старта продаж.

Кроме того, как отмечают в компании, все, кто приобретет билеты за криптовалюту в период с 22 февраля по 15 марта 2024 года, автоматически примут участие в розыгрыше 20 VIP-билетов на матч во Вроцлаве и 20 футболок сборной Украины. Больше деталей розыгрыша.

Украинские поклонники уже успели оценить такой опыт покупки перед домашними матчами Украина-Мальта, Украина-Англия и Украина-Италия, ведь это хорошая возможность получить доступ на матч из любой точки мира раньше всех и предоставить украинской сборной теплую поддержку и домашнюю атмосферу.

Приобрести билеты по криптовалюте на два дня раньше можно с помощью Whitepay - специального технического решения от WhiteBIT для приема цифровых платежей: https://bit.ly/4bJ5lEZ.

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания также сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины. Является партнером сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспорт".