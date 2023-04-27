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WhiteBIT и Whitepay стали партнерами благотворительной организации McDonald's в Украине

Фото: WhiteBIT и Whitepay стали партнерами благотворительной организации McDonald's в Украине (https://rmhc.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Одна из крупнейших криптовалютных бирж в Европе с украинскими корнями WhiteBIT и платежная система Whitepay начали партнерство с благотворительной организацией "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине". Благодаря этому помогать семьям тяжелобольных детей и пострадавшим от войны можно через донаты криптовалютой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, благодаря интеграции системы Whitepay можно в считанные секунды конвертировать криптовалютные пожертвования в гривне. Это поможет фондам собирать больше международных пожертвований для украинских детей.

Вклады в 140 криптовалютах из любого уголка мира доступны на странице для донатов.

Главным направлением деятельности БО "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" являются семейные комнаты Рональда МакДональда. Уже 170 000 раз эта программа помогла родителям и тяжелобольным детям находиться рядом в больницах в комфортных условиях.

С началом полномасштабного вторжения, фонд также запустил программы поддержки пострадавших от войны. В настоящее время активно действует программа "Продуктовые наборы": семьи ВПЛ в прифронтовых и деоккупированных районах получили более 190 000 наборов гуманитарной помощи.

В свою очередь, компания WhiteBIT активно помогает Украине в благотворительном, информационном и техническом направлениях. Уже год криптовалютная биржа сотрудничает с МИД Украины, а посредством решения от Whitepay криптопожертвования со всего мира собирают UNITED24, Фонд Сергея Притулы, Таблетки и другие благотворительные фонды.

Напомним, WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды - украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

БО "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" - благотворительная неприбыльная организация, которая создает и поддерживает программы для улучшения здоровья и благосостояния детей и их семей. С начала войны Фонд запустил дополнительные программы поддержки семей, страдающих войной. Сумма помощи 2022 составила более 100 000 000 грн.

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