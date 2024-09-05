WhiteBIT отмечает месяц запуска майнинг-пула: 0% комиссии за пользование WhitePool в сентябре

По случаю месяца от запуска 2 сентября WhitePool начинает новую акцию, позволяющую всем майнерам пользоваться платформой без комиссии в течение всего сентября. Акция не имеет дополнительных условий — достаточно присоединиться к пулу, чтобы получить 0% комиссию в период со 2 по 30 сентября.

С момента запуска WhitePool стал одним из крупнейших майнинг-пулов, снабженных экосистемой централизованной криптобиржи. Для профессиональных имуществ платформа предлагает безопасность, интуитивный интерфейс и возможность долгосрочных инвестиций с помощью других продуктов экосистемы WhiteBIT. С самого начала WhitePool вошел в топ 15 майнинг-пулов мира и продолжает развиваться.

Чтобы воспользоваться скидкой на использование WhitePool в сентябре, нужно:

быть зарегистрированным на платформе WhiteBIT и пройти верификацию личности (KYC);

создать майнинг-аккаунт в WhitePool;

подключить хотя бы одну единицу майнинг-оборудования к WhitePool.

Пользователи, выполняющие эти условия, автоматически получат VIP-статус в WhitePool и 100% скидку на комиссию за использование майнинг-пулом до 30 сентября. Количество победителей не ограничено, а скидка будет начислена автоматически в течение суток после подключения оборудования.

Майнинг-пулы становятся выгодной альтернативой самостоятельному майнингу, поскольку объединяют ресурсы многих майнеров, что увеличивает шансы на нахождение блока и получение вознаграждения.

Даже майнеры с ограниченными ресурсами могут регулярно получать прибыль. WhitePool предлагает систему FPPS (Full Pay-Per-Share), которая обеспечивает стабильный ежедневный доход, выплачивая фиксированную сумму за каждую долю работы, независимо от того, был ли найден блок. Кроме того, WhitePool поддерживает алгоритм SHA256 и обеспечивает выплату вознаграждений на Основной баланс криптобиржи WhiteBIT без комиссии. Платформа также оказывает круглосуточную поддержку на разных языках.

Благодаря инновационным подходам и выгодным условиям WhitePool уверенно укрепляет свою позицию среди ведущих майнинг-платформ, предоставляя майнерам надежные и удобные инструменты для добычи криптовалют и стабильного дохода.