WhiteBIT стала первой биржей, достигшей наивысшего уровня криптовалютной безопасности

Это достижение ставит WhiteBIT в один ряд с первоклассными платформами, признанными самым высоким уровнем безопасности.

CCSS – это отраслевой стандарт безопасности, разработанный для обеспечения надежной защиты криптовалютных систем. Он дополняет существующие системы безопасности ICT, такие как ISO 27001 и PCI DSS, вводя конкретные рекомендации по наилучшим практикам защиты криптовалют.

Стандарт включает три уровня сертификации, причем уровень 3 является высоким и требует применения передовых мер безопасности, таких как кошельки с несколькими подписями, контроль доступа, планирование аварийного восстановления, а также тщательное тестирование на проникновение и детальный аудит чувствительных процессов, таких как политика сенсибилизации данных.

Успешная сертификация WhiteBIT была проведена компанией Hacken – ведущей фирмой по кибербезопасности, аккредитованной C4 для проведения аудита организаций на соответствие стандарту CCSS. Аудитор провел тщательную проверку инфраструктуры безопасности WhiteBIT после трех лет подготовки.

Аудит, продолжавшийся 2,5 месяца, включал углубленную проверку холодных и горячих кошельков, десятки часов интервью с персоналом WhiteBIT и предоставление более 100 артефактов, подробно описывающих политики, процедуры и протоколы безопасности биржи. Итоговый 97-страничный отчет отражает тщательное тестирование и сотни вопросов, поставленных на протяжении всего процесса, обеспечивая полное соответствие строгим требованиям CCSS 3 уровня.

"Эта сертификация является доказательством нашей приверженности защите активов пользователей биржи", - говорит Владимир Носов, владелец и CEO WhiteBIT.

По его словам, в отрасли, где доверие нужно завоевывать каждый день, компания придерживается строгих протоколов безопасности, устанавливающих новые стандарты совершенства.

"Наша цель - не просто внедрять инновации, но и гарантировать, что эти достижения строятся на безопасном фундаменте. Сертификация CCSS подчеркивает нашу приверженность созданию более безопасного опыта для нашей глобальной базы пользователей, которая насчитывает более 5,5 миллиона", - добавил он.

Сертификат CCSS предоставляет пользователям WhiteBIT значительные преимущества:

Повышенная сохранность. CCSS обеспечивает надежную защиту средств и частных ключей пользователей, минимизируя риски взлома или кражи с помощью передовых технологий, таких как кошельки с мультиподписью;

Снижение рисков. Стандарт уменьшает вероятность человеческих ошибок и гарантирует, что только авторизованный персонал может получить доступ к конфиденциальным системам, защищая активы пользователей;

Готовность к чрезвычайным ситуациям. WhiteBIT имеет системы обновления для защиты активов пользователей во время непредвиденных событий, создавая более безопасную торговлю.

"Гордимся успешным завершением CCSS аудита для WhiteBIT! Этот проект - образец эффективного сочетания экспертности, решительности и стремления достичь новых вершин в web3 безопасности. Это не только шаг вперед для компании, но и вклад в будущее фреймворков web3 отрасли. Спасибо за доверие и уверенность в важности имплементирования современных решений безопасности!", - Дмитрий Ясманович, руководитель комплаенса сервиса Hacken.

Для WhiteBIT это достижение соответствует общей стратегии компании, направленной на содействие массовому внедрению через доверие и прозрачность.