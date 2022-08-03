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WhiteBIT спільно з МЗС України відкрили call-центр для допомоги українцям

Фото: WhiteBIT спільно з МЗС України відкрили call-центр для допомоги українцям (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT відкрила спільно з МЗС України call-центр для допомоги українцям, які постраждали через військові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз WhiteBIT.

Наразі кожен, хто має запитання до фахівців Міністерства закордонних справ, може зателефонувати за номером +38 (044) 224-57-20. Від кінця червня сall-центр МЗС працює цілодобово (в тестовому режимі).

"Ми розуміємо, як важливо надавати вичерпну інформаційну підтримку громадянам, які були змушені покинути Україну або збираються це зробити. Час надважких випробувань об’єднав бізнес, державу, громадян спільною метою, і наша компанія хоче надати усю можливу допомогу і українцям, і українській державі. Для цього у WhiteBIT є необхідні ресурси і значний технологічний потенціал", - заявив CEO криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов.

Запуск call-центру став можливим завдяки ресурсній підтримці WhiteBIT. Водночас МЗС забезпечило спеціальне навчання операторів, які працюють зі зверненнями громадян. Зараз вони мають усі необхідні компетенції для надання українцям якісних інформаційних послуг.

Запитання, з якими звертаються до call-центру, стосуються забезпечення прав громадян та законних інтересів за кордоном, умов перебування в різних країнах світу (соціальні та медичні послуги, умови працевлаштування, митні правила) тощо. Приблизно 40% дзвінків надходить з території України. Решта - з усіх куточків світу, від Польщі до Бразилії. З початку роботи до сall-центру МЗС поступило близько 2500 запитів громадян.

Нагадаємо, у квітні криптобіржа WhiteBIT та Міністерство закордонних справ України підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Згідно з документом представники компанії зобов’язалися допомогти з оснащенням мобільних груп МЗС, забезпечити ресурсами для запуску та цілодобової роботи call-центру МЗС, надати можливість безбар’єрного доступу до консульських послуг громадянам із вадами слуху. Наразі майже всі домовленості набули практичного втілення.

WhiteBIT - найбільша критовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об’єднує 500+ учасників.

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