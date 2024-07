WhiteBIT расширяет возможности: 10 новых проектов на бирже для вашего портфолио

Ethena (ENA)

На бирже с: 2 апреля

Торговые пары: ENA/USDT, ENA/TRY, ENA/BTC, ENA-PERP

Как и его нативный токен ENA, протокол Ethena стал сенсацией апреля в криптовалютном пространстве. Сеть предлагает новый подход к разработке стейблкоинов с помощью синтетического доллара USDe.

USDe снабжен так называемой "дельта-нейтральной" позицией, открывающей длинную спотовую позицию по stETH (производный от Ether токен, служащий активом для стейкинга монеты в протоколе Lido) и одновременно короткую по эквивалентной фьючерсной позиции ETH-PERP. Чистый эффект состоит в том, что обе позиции компенсируют друг друга, и поэтому USDe способен поддерживать свою привязку в соотношении 1:1.

Создав синтетический доллар, не привязанный к традиционным банковским системам, а поддерживаемый децентрализованными финансовыми механизмами, Ethena предлагает уникальное решение для пользователей, ищущих стабильность и прибыльность в криптпространстве.

Wormhole (W)

На бирже с: 3 апреля

Торговые пары: W/USDT, W/TRY, W/BTC, W-PERP

Wormhole – это межсетевой блокчейн-протокол, облегчающий беспрепятственную передачу криптоактивов и данных через экосистемы блокчейна. Благодаря механизму proof-of-transfer (подтверждение передачи) Wormhole позволяет блокчейнам легко взаимодействовать друг с другом, упрощая трансфер активов между сетями.

Чтобы достичь максимальной межсетевой интероперабельности, Wormhole соединяет блокчейн-сети, "заворачивая" данные в сообщения из исходного блокчейна, которые он посылает в блокчейн-приемник через управляемую 19 валидаторами систему.

Эти валидаторы формируют peer-to-peer сеть Guardian — совокупность нод, отбирающих, подписывающих и проверяющих сообщения, записанные в основной контракт Wormhole. Благодаря этому и возрастают скорость и легкость "бриджа" токенов.

Ready to Fight (RTF)

На бирже с: 24 апреля

Торговая пара: RTF/USDT

Однажды, во время подготовки к бою, Александр Усик столкнулся с проблемой внезапных отмен спаррингов из-за организационных проблем со стороны партнеров. Тогда абсолютному чемпиону и его спортивному директору – Сергею Лапину – пришла идея создать глобальное сообщество как для профессиональных боксеров, так и фанатов спорта.

Так появилась Ready to Fight – первая в истории платформа для боксеров, работающая с помощью технологии блокчейн. За сравнительно недолгое время существования к ней присоединились такие звезды мирового бокса, как Майк Тайсон, Амир Хан, Маурисио Сулейман и даже Майкл Баффер - профессиональный конферансье и автор всемирно известной фразы "Let's get ready to rumble!".

Ready to Fight продолжает постоянно расти как платформа. Так, на Incrypted Conference 2024 в Киеве стало известно о ее новом продукте "Ready to Pay" - Web3-приложении с криптовалютными карточками, интегрированном в экосистему The Open Network (TON).

Aurora (AURORA)

На бирже с: 25 апреля

Торговая пара: AURORA/USDT

Aurora – это совместимый с Ethereum блокчейн, предлагающий инновационные решения для разработки децентрализованных сетей и кросчейнов. Проект обеспечивает технологические решения, лежащие в основе Aurora Cloud – инфраструктуры для упрощенного перехода предприятий с Web2 на Web3.

Aurora работает на протоколе NEAR – одном из наиболее эффективных протоколов L1 третьего поколения, а также поддерживает все инструменты экосистемы Ethereum – от MetaMask до Truffle.

Что показательно, Aurora предлагает метатранзакции на уровне протокола. Это, в частности, обеспечивает безгазовые транзакции для пользователей блокчейна и делает его одним из наиболее перспективных решений для разработки децентрализованных приложений (dApps).

Rayn (AKTIO)

На бирже с: 6 мая

Торговая пара: AKTIO/USDC

Rayn представляет собой платформу, модернизирующую управление капиталом путем взаимоинтеграции блокчейн-технологий и традиционных финансовых механизмов. Приложение значительно упрощает управление активами и предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей, в том числе криптовалюты.

Кроме инвестиционного мониторинга, Rayn также предлагает и карту от Visa. С ее помощью пользователи могут быстро и беспрепятственно совершать транзакции как в евро, так и в криптовалюте. Все это – благодаря специальному IBAN и поддержке переводов SEPA.

Сердце Rayn – токен AKTIO. Монета разработана в сети Ethereum по стандарту ERC-20 и играет ключевую роль в децентрализованной финансовой сети проекта. Так, использование AKTIO открывает возможность для пользователей получать награду за стейкинг активов.

BounceBit (BB)

На бирже с: 14 мая

Торговые пары: BB/USDT, BB/TRY, BB/BTC, BB-PERP

Рестейкинг является одним из наиболее популярных и при этом безопасных методов умножения криптовалютного баланса. И кроме пользовательских выгод, он еще и является эффективным инструментом экспансии и поддержки Web3-экосистем.

Именно вокруг вышеуказанного процесса построен проект BounceBit – CeDeFi платформа, что, в отличие от традиционных стейкинг-платформ, специализируется исключительно на рестейкинге биткоина.

Особенностью BounceBit является интеграция двухтокеновой структуры механизма Proof-of-Stake (PoS), в котором валидаторы "стекают" BB (нативный токен платформы) и BBBTC – застиранный в сети BounceBit биткоин. Это обеспечивает не только высокий уровень пользовательской безопасности, но и высокую ликвидность и низкую волатильность активов в стейкинг-пуле.

Flux (FLUX)

На бирже с: 22 мая

Торговая пара: FLUX/USDT

Всего за 4 года Flux смог эволюционировать из форки сети ZCash в фундаментальную экосистему Web3-услуг и продуктов. От облачной блокчейн-системы до криптовалютного кошелька проект предлагает широкий выбор технологического обеспечения для облегчения и ускорения Web3-разработки.

Собственно сеть Flux служит основой FluxDEX – децентрализованной биржи, ставящей в приоритет высокую скорость проведения транзакций и низкие комиссии. Это достигается с помощью механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) и уникального алгоритма майнинга FluxNode, созданного для стимулирования участия в сети и гаранта ее высокого уровня безопасности.

Сам токен FLUX играет немаловажную роль в экосистеме проекта. Кроме того, что он используется для оплаты комиссий за транзакции в Flux, он открывает доступ для услуг и продуктов экосистемы, включая FluxNode и Flux Secure Wallet. Более того, FLUX стимулирует участников сети, таких как майнеры и ноды, поддерживать и защищать сеть.

DeXe (DEXE)

На бирже с: 22 мая

Торговая пара: DEXE/USDT

Децентрализованные автономные организации (DAO) обладают потенциалом для предоставления реальных полномочий в управлении каждому члену (т.е. каждому владельцу токенов управления) – от предложения инициатив до голосования за них. Однако современные DAO не достигают этого потенциала, о чем свидетельствует низкая активность избирателей и делегатов, манипуляции с голосованием и отсутствие фактического контроля над ключевыми решениями.

Такую проблему решает протокол DeXe – фундаментальная инфраструктура из более 50 смартконтрактов, служащая для разработки и управления децентрализованными автономными организациями.

Протокол позволяет облегчить управление DAO, а также предотвращает их чрезмерную централизацию и усиливает их безопасность.

Кроме этого, DeXe довольно гибок в настройке управленческой структуры DAO. Так, делегирование обязанностей можно сделать меритократическим, предоставив больше голосов экспертам или поощрительным путем увеличения вознаграждения владельцам токенов.

Проект DeXe управляется DeXe Protocol DAO с помощью токена DEXE. Члены организации используют актив для внесения предложений и голосования в управлении протоколом, что делает DAO полностью децентрализованным и автономным.

FreeBnk (FRBK)

На бирже с: 4 июня

Торговая пара: FRBK/USDT

FreeBnK – это децентрализованная платформа, использующая технологию блокчейн для предоставления разнообразных финансовых услуг, присущих традиционным банкам.

Платформа базируется на смартконтрактах блокчейна, осуществляющих финансовые транзакции автоматически, безопасно и прозрачно. Это позволяет демократизировать традиционное проведение финансовых операций путем устранения посредников и возложения на одноранговую сеть, что снижает клиентские расходы и повышает эффективность системы.

FreeBnK предоставляет различные услуги, включая криптолендинг и возможность инвестирования в реальные активы. Эти услуги легко доступны через цифровой интерфейс, что делает управление деньгами простым и удобным.

Кроме того, FreeBnK включает такие функции, как микрозаймы, трансферы и оплаты, отвечающие потребностям малых предприятий и частных лиц в различных экономических ситуациях.

На бирже с: 12 июня

Торговые пары: IO/USDT, IO/TRY, IO/BTC, IO-PERP

io.net – это децентрализованная вычислительная платформа, предлагающая глобальный доступ к ресурсам графических процессоров по сравнительно низким ценам.

Простыми словами, io.net объединяет графические процессоры от независимых дата-центров, криптомайнеров и всевозможных аппаратных сетей, чтобы дать инженерам машинного обучения возможность беспрепятственно разворачивать децентрализованную инфраструктуру. Такая модель значительно сокращает затраты и в то же время повышает доступность вычислительных мощностей.

Сеть поддерживает различные программы машинного обучения, включая распределенное обучение, настройку гиперпараметров и обслуживание моделей. Это позволяет стартапам и разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) достичь высокой производительности, масштабируемости и безопасности в своих проектах.

Прогресс никогда не стоит на месте и WhiteBIT будет продолжать держать руку на пульсе индустрии. 2024 год готовит множество новинок для криптоэнтузиастов, поэтому инвесторам следует ожидать новых листингов и активности на бирже.