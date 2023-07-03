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WhiteBIT перечислила 10 млн гривен в поддержку Херсонской области

Фото: WhiteBIT перечислила 10 млн гривен в поддержку Херсонской области (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В рамках сбора "Поможем спасателям" криптовалютная биржа WhiteBIT внесла взнос в размере 10 000 000 гривен через фандрейзинговую платформу UNITED24. Денежные средства пойдут на поддержку спасательных служб, работающих в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.

Как известно, в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции под водой оказались более 45 населенных пунктов Херсона. В регионе сразу приступили к работе как специальные спасательные службы, так и команды добровольцев.

В первые дни после катастрофы WhiteBIT перечислила 1млн гривен фонду rescue.now для помощи пострадавшим в Херсонской области.

Кроме этого, компания выделила более 500 000 гривен, на которые закупила и доставила более 4 000 продуктовых наборов для жителей Херсона. В ближайшее время планируется закупить еще не менее 10 000 таких наборов.

Еще впоследствии биржа внесла взнос в размере 10 000 000 гривен для поддержки спасательных служб, проводящих работы в регионе. Перевод был осуществлен через фандрейзинговую платформу UNITED24.

В компании отмечают, что WhiteBIT неоднократно принимала участие в благотворительном собрании на помощь Украине во время войны. В первые дни полномасштабного вторжения компания открыла сбор на нужды защитников и гражданского населения. Желающие могут внести вклад в почти любую криптовалюту.

Всего за время полномасштабного вторжения компания выделила более 400 000 000 гривен собственных средств в помощь Украине. Криптопроцессингом благотворительных взносов занимается одна из компаний экосистемы - Whitepay. Все средства быстро конвертируются в гривну и перечисляются официальным организациям.

Также с помощью Whitepay уже собрано более 100 000 000 долларов.

Кроме этого, компания Whitepay является криптопартнерами более 70 фондов, таких как Rescue Now, Dobro UA, Дом Рональда МакДональда в Украине, Tabletochki и других.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана еще в 2018 году.

На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

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криптоиндустрияХерсонская область