WhiteBIT предоставит голоса закрытым памятникам Киева

Закрытые защитными сооружениями Владимир Великий, Григорий Сковорода и Богдан Хмельницкий станут "холстом" для светового шоу и стихов украинских поэтов. Этот проект - следующий этап выставки, работавшей во временном культурном пространстве "Модуль временности" (МОТ).

Первую концепцию Пабло Вальбуэна представил в рамках выставки МОТ, где показал видеосимуляцию на основе панорамной съемки ирпинского "кладбища автомобилей".

Во время своего путешествия в Украину на открытие пространства Пабло посетил деоккупированные места Киевщины в поисках правильной локации для будущего перформанса.

"Призрачная поэзия [Киева] возвращает памятники, защищенные от войны, к жизни в публичном пространстве Киева. Чтобы избежать разрушения из-за российской агрессии, монументы окружены мешками с песком, деревянными панелями и лесами. Эти конструкции предназначены для безопасности памятников и культурных символов, которые они представляют, но в то же время они прячут их от глаз публики, словно огромные гробы", - описывает художник.

Этот проект временно "оживляет" закрытые памятники: они будут подсвечиваться специальными приборами с пульсирующим эффектом и будут озвучиваться голосами одиннадцати украинских поэтов, записавших около сорока стихов. Работу по сбору стихов курировал украинский поэт, переводчик и литературовед Остап Сливинский.

"Для нас очень важно поддержать украинскую культуру, ведь без искусства нет будущего. Мы выступали соорганизаторами "Модуля временности" и именно там имели честь познакомиться с Пабло. Так родился новый проект, вытекающий из предыдущего - "Призрачная поэзия". Надеемся, что этот перфоманс станет знаковым в жизни столицы. Большой бизнес не может жить отдельно от общества, поэтому мы стремимся участвовать в самых разных проявлениях его жизни: образовании, культуре, военной и гуманитарной помощи", - отметил Владимир Носов, основатель и представляющий СЕО криптобиржи WhiteBIT. событие.

Увидеть перформанс можно будет 10—12 ноября в Киеве с 17:00 до 23:00 на трех локациях: памятник Владимиру Великому в парке "Владимирская горка", памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади и памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади.

Напомним, временное культурное пространство "Модуль временности" работало на Контрактовой площади, а впоследствии отправилось в тур по Украине, собрав более 56 500 посетителей.

В основе пространства - выставка современного искусства от 28 художников из 10 стран, представляющих работы на тему "временности" - внезапности, неопределенности, хрупкости времени. Посетить пространство теперь можно онлайн - при поддержке WhiteBIT полную копию МОТ и все экспонаты перенесли в метавселенную, доступную из любой точки мира.

WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана еще в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Осіта.