WhiteBIT и Whitepay поддержали открытие Центра общественного общества NGO Space в Днепре

Центр общественного общества призван обеспечить организациям разнообразные возможности, включая рабочее пространство, проведение мероприятий как закрытого, так и открытого типа, консультации и психологическую поддержку, а также обучение и развитие в различных направлениях. Чтобы подать заявку и стать резидентом, нужно заполнить форму для регистрации.

Важной составляющей центра психологическая поддержка для ветеранов и их семей. 75 психологов будут оказывать консультации и психологическую помощь с травмами и стрессом, возникшими в результате военных действий.

Кроме того, специалисты центра будут давать консультации по корректному взаимодействию и коммуникации с семьями погибших военных. Больше о деятельности центра NGO Space - по ссылке.

"Объединяться и помогать - принципиальная позиция, которой мы руководствуемся на пути к победе. Мы в WhiteBIT гордимся быть партнером важного проекта - Центра общественного общества в Днепре. Рады присоединиться к созданию условий для функционирования организаций и общин, обеспечивающих гуманитарную и психологическую помощь тех, кто сейчас в этом нуждается больше всего", - отметил CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Кроме WhiteBIT и Whitepay, Центр получил поддержку и других ведущих международных организаций, а также социально ответственного бизнеса.

"19 апреля, несмотря на ракетный удар агрессора по Днепру, мы открыли Центр общественного общества NGO Space для большого количества общественных организаций и релокированных команд. Я благодарю международных и украинских партнеров, которые поддержали это пространство, в частности Владимира Носова и криптобиржи WhiteBIT. Совместными усилиями мы сможем профессионально помогать организациям и общинам бороться с врагом", - добавил Никита Проданец, председатель правления благотворительной организации "Благотворительный Фонд Save Peace In UA".

Криптобиржа WhiteBIT продолжает активно поддерживать Украину на пути победы. С начала российского вторжения компания активно помогает украинской армии и гражданскому населению, организуя благотворительные акции и сбор средств на гуманитарные и военные нужды.

В целом, за последние два года компания передала более 415 млн. гривен в помощь украинским военным и гражданским, а с помощью платежного сервиса Whitepay собрано более 100 млн. USDT криптодонатов.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют.

Компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформой FACEIT.